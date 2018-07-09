"Сибирь - намного шире географического понятия, а места ссылок были и за пределами РФ. Ссылали наших соотечественников и на теперешние территории Казахстана, Таджикистана и Грузии. В этом году было решено ехать в Казахстан", – сказала глава проекта Раминта Кежелите.

В Казахстан было сослано почти 50 000 жителей Литвы.

Обе команды "Миссии Сибирь" будут работать в окрестностях Караганды, Джезказгана и Балхаша. "Миссия Сибирь" ответственно готовилась к экспедиции весь год: тщательно разрабатывались маршруты, искали места ссылок, литовцев, которые там живут. По словам организаторов, отказ в визах вызвал немало хлопот и проблем, но сейчас их решают.

Организаторы делают все, чтобы команды осуществили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Новый маршрут предполагает не только непредвиденные расходы, но и больше помощи со стороны общества: нужно найти больше людей, которые были сосланы в Казахстан или их близких, которые могут поделиться историями. Таких людей просят связаться с организаторами по эл. почте jauniems@jauniems.lt, поделиться историями.

"Миссия Сибирь" последний раз ездила в Казахстан в 2009 году.

"Условия в Сибири и Казахстане разные, но цель - та же. В Казахстане сложнее найти отдельные могилы литовцев, поскольку политических ссыльных там хоронили в общих могилах, но есть и другие вызовы: это поиск живущих там литовцев и приведение в порядок памятников", – сказал один из руководителей миссии Арнольдас Фокас.

Команды отправятся к месту назначения 19 июля, а не 17, как прежде. Поезд уходит с Вильнюсского железнодорожного вокзала в 8.00. Пожертвовать средства для осуществления миссии по номерам 1891 – пожертвование составляет 2 евро или 1892 – 3 евро.