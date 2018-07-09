В конце июня стало известно, что посольство России в Литве отказало в визах участникам "Миссии Сибирь 2018", что вызвало волну дискуссий в общественном пространстве. Ситуация не изменилась, организаторы проекта указали, что в этом году обе команды отправятся в Казахстан.
Bandomojo žygio dalyviai prie sentikių cerkvės
© Ž.Jurevičiaus nuotr.

"Сибирь - намного шире географического понятия, а места ссылок были и за пределами РФ. Ссылали наших соотечественников и на теперешние территории Казахстана, Таджикистана и Грузии. В этом году было решено ехать в Казахстан", – сказала глава проекта Раминта Кежелите.

В Казахстан было сослано почти 50 000 жителей Литвы.

Статьи по теме:
Участники "Миссии Сибирь" готовятся к экспедиции, несмотря на решение РФ остановить проект  (149)
МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь"  (574)

Обе команды "Миссии Сибирь" будут работать в окрестностях Караганды, Джезказгана и Балхаша. "Миссия Сибирь" ответственно готовилась к экспедиции весь год: тщательно разрабатывались маршруты, искали места ссылок, литовцев, которые там живут. По словам организаторов, отказ в визах вызвал немало хлопот и проблем, но сейчас их решают.

Организаторы делают все, чтобы команды осуществили поставленные перед ними задачи в Казахстане. Новый маршрут предполагает не только непредвиденные расходы, но и больше помощи со стороны общества: нужно найти больше людей, которые были сосланы в Казахстан или их близких, которые могут поделиться историями. Таких людей просят связаться с организаторами по эл. почте jauniems@jauniems.lt, поделиться историями.

"Миссия Сибирь" последний раз ездила в Казахстан в 2009 году.

"Условия в Сибири и Казахстане разные, но цель - та же. В Казахстане сложнее найти отдельные могилы литовцев, поскольку политических ссыльных там хоронили в общих могилах, но есть и другие вызовы: это поиск живущих там литовцев и приведение в порядок памятников", – сказал один из руководителей миссии Арнольдас Фокас.

Команды отправятся к месту назначения 19 июля, а не 17, как прежде. Поезд уходит с Вильнюсского железнодорожного вокзала в 8.00. Пожертвовать средства для осуществления миссии по номерам 1891 – пожертвование составляет 2 евро или 1892 – 3 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Во время отборочного похода "Миссия Сибирь 2018" восстановлено памятное место партизан (43)

В минувшие выходные 80 участников участвовали в...

Общество

Глава ВЛО: в связи с референдумом о двойном гражданстве придется сильно сплотиться (5)

Референдум о двойном гражданстве будет объявлен, и в...

Будущее Вильнюса - некоторые перемены понравятся не всем

В соответствии с нынешним Общим планом и его...

"Нет никакой коррупционной ментальности!": Елена Панфилова объяснила, почему Карамзин в России сейчас не актуален (28)

"Эту страну погубит коррупция!" – восклицал, потрясая...

После посещения санатория женщина пришла в ужас: массажист перешел все границы (13)

Читательница портала DELFI, которая с детьми и подругой...

"Миссия Сибирь" в этом году отправится в Казахстан (105)

В конце июня стало известно, что посольство России в...

TOP новостей

Каким в Литве будет налог на автомобили (18)

О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...

"Нет никакой коррупционной ментальности!": Елена Панфилова объяснила, почему Карамзин в России сейчас не актуален (28)

"Эту страну погубит коррупция!" – восклицал, потрясая...

"Миссия Сибирь" в этом году отправится в Казахстан (105)

В конце июня стало известно, что посольство России в...

После посещения санатория женщина пришла в ужас: массажист перешел все границы (13)

Читательница портала DELFI, которая с детьми и подругой...

Цены в Паланге выше, чем в Париже: 320 евро в сутки (15)

В Паланге, на аллее Мяйлес, открылось историческое...