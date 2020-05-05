Обычно весной "Миссия Сибирь" проводила отбор участников проекта.

В этом году организаторы на своем сайте сообщили, что отбор откладывается на неограниченное время, а потом вообще отменили экспедицию в 2020 году.

Misija Sibiras © Organizatorių nuotr.

Такое решение было вызвано желанием защитить окружающих от распространяющегося вируса. Организаторы сообщили, что миссия будет продолжена в Литве иными способами.

Глава проекта Айсте Эйдукайтите сказала, что люди интересуются, чем они могут помочь проекту.

"За 15 лет мы доказали, что способны бороться с вызовами и продолжать миссию. Этот год – один из вызовов, когда мы должны отозвать экспедицию, чтобы защитить других, но это не значит, что проект будет остановлен. Мы будет действовать в виртуальном пространстве", – сказала она.

Проект насчитывает 15 лет, за это время состоялось 18 экспедиций в места ссылки жителей Литвы. Во время этих экспедиций привели в порядок больше 170 кладбищ в Сибири и на территории других стран бывшего СССР.