В этом году в Сибирь, в РФ или в Казахстан поедет команда из 16 человек, которых выбрали почти из 1000 кандидатов, заполнивших анкеты. Около 80 человек пригласили в испытательный поход, участники которого испытали свою физическую силу и психологическую подготовку в Расейнском районе.

"Многолетний опыт показал, что можно преодолеть и немало километров с тяжелыми рюкзаками за плечами. Важное в отборе - преодолеть самих себя и эти мысли "не могу", "не попаду", "слишком тяжело". Прямой путь к экспедиции – быть самим собой", – сказала глава проекта Айсте Эдукайтите.

Если экспедиции в этом году удастся отправиться в Красноярск, то попытаются осуществить план, разработанный на 2018 г. (посетить кладбища Абана, Богучанов, Канска, Нижнего Ингаша, Мотыгина и Ужура). В прошлом году команде не удалось осуществить этот план, поскольку членам экспедиции не дали российские визы. Если экспедиция отправится в Казахстан, то будут приводить в порядок кладбища на местах бывших лагерей. Организаторы просят всех, кто владеет информацией о таких местах, писать по адресу jauniems@jauniems.lt.

В состав команды войдут:

Арнольдас Фокас (глава экспедиции)

Аудра Авижюте

Альгинта Ясёните

Армас Рудайтис

Аугустас Кишонас

Кристина Ципарите

Мантас Йодинскас

Мантвидас Борусас

Мария Чивайте

Марюс Штилинис

Моника Кашкаускайте

Паулюс Гадейкис

Рута Рагаускайте

Сандра Шальче

Томас Вайткунас

Эгидиюс Шустаускас.

Желающие пожертвовать средства на проект "Миссия Сибирь", могут сделать это через aukok.lt.