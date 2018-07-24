Однако уже в первые дни экспедиция посетила кладбище небольшого городка Темиртау под Карагандой.

Накануне отъезда из Литвы группа узнала, что на нем могли быть похоронены и литовцы.

"От участников экспедиции, которая сюда ездила до нас и занималась поиском могил, мы узнали, что в Темиртау есть старое кладбище, на котором могли быть похоронены литовцы. Мы ехали туда, не зная, что найдем", – сказал Нериюс Пранцкявичюс.

Temirtau miestelio kapinės Kazachstane © DELFI / Gintarė Bakūnaitė

Кладбище оказалось большим. Оно не только старое, но и совершенно запущенное. Там похоронены и местные жители, и заключенные лагерей Караганды. На этом кладбище хоронили людей разных национальностей.

"На кладбище царил хаос. В отличие от литовских кладбищ, содержащихся в порядке. Кроме того, кладбище настолько запущенное, видно, что некоторые могилы никто никогда не посещал", – сказал другой участник экспедиции Каролис Кубилюс.

Участники экспедиции прочесали кладбище в поисках могил литовцев. Надписи на надгробиях рассмотреть было очень сложно.

Temirtau miestelio kapinės Kazachstane © DELFI / Gintarė Bakūnaitė

"Наша цель была - выяснить, есть ли здесь могилы литовцев, сфотографировать их, может, остались у них родственники, друзья, знакомые, которым нужна эта информация", – сказал Пранцкявичюс.

Одна из главных особенностей могил литовцев - католический крест. На части могил не было никаких опознавательных знаков, только номера (вероятно, это могилы заключенных лагерей, неизвестных людей).

Temirtau miestelio kapinės Kazachstane © Organizatorių nuotr.

Примерно через полчаса поиски увенчались успехом. Удалось отыскать 5 литовских могил. На одной из них был даже повязан шнурок с литовским триколором.

"Очень здорово, что мы можем помочь сохранению этих могил, их нынешнее состояние показывает, что немногие помнят о тех литовцах, которые обрели здесь покой. На одной могиле был повязан шнурок в цветах литовского триколора, его цвета еще не поблекли, значит, к могиле не очень давно приходили. Но сама могила заросла, выглядела запущенной, мы привели ее в порядок, сейчас она выделяется на фоне остальных", – сказала Айсте Поците.

Temirtau miestelio kapinės Kazachstane © DELFI / Gintarė Bakūnaitė

По словам Пранцкявичюса, если все пойдет по плану, то экспедиция еще вернется на это кладбище, приведет его в порядок и зажжет свечи.