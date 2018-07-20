"Миссия Сибирь 18" на пути в Казахстан: недоразумения в аэропорту и прибытие

Представители посольства встретили участников миссии в Казахстане и рассказали, что днем температура там поднимается до 30–40 градусов.

"Дорога была длинной, поскольку разница с Казахстаном во времени 3 часа, мы попали в Астану поздно, поэтому сегодня главная цель - отдых, надо выспаться и подготовиться к завтрашнему дню", – сказал член экспедиции Арнольдас Фокас.

"А день был долгим. В 5.40 ч. рюкзак на плечи, погладила кошку и отправилась на встречу с другими участниками похода. Мы поделились общими вещами, кастрюли, пилы, плоскогубцы, палатки, перчатки и др., которые нужны в походе.

Около 8 ч. появилось чувство обеспокоенности, которое спало только на пути к вокзалу. В какой-то момент я почувствовала, что на нас смотрят прохожие.

© Organizatorių nuotr.

На вокзале команду встретила группа людей. Признаюсь, не ожидала такого внимания, всплеска эмоций", - рассказала в самолете Агне Голдбергайте.

В аэропорту нас ждала серьезная задача – запаковать рюкзаки так, чтобы они безопасно доехали до Казахстана. Все рюкзаки замотали в пленку.

Но через 20 минут работница, которая регистрировала багаж спросила у путешественников: "нет ли в вашем багаже электроники, например, power bank (зарядное устройство – DELFI)?"

"Есть. А что, нельзя?" – спросила участница экспедиции Бакунайте. Ей объяснили, что никакую электронику в багажном отделении перевозить нельзя, поскольку при изменении давления она может загореться.

"По этой причине сгорел один самолет. Придется достать", – спокойно сказала она. Таких "счастливчиков" среди участников экспедиции было четверо.

© Organizatorių nuotr.

Рейс, намеченный на, 12.40 ч. отложили, к счастью, всего на 20 минут.

DELFI напоминает, что поскольку Москва отказалась выдавать визы участникам экспедиции, в этом году "Миссия Сибирь" вместо запланированного выезда в места ссылки в Красноярском крае направится в Казахстан.

По словам организаторов, в миссию отправляются две команды по 12 человек. Обе свою поездку в Казахстане начнут из Караганды, а затем одна команда отправится в сторону Балхаша, а другая - в Джезказган.

Во время миссии будут предприняты усилия по восстановлению монументальных памятных знаков, поиску литовских могил на общих городских кладбищах, в розыске литовцев или их потомков, которые всё ещё живут в Казахстане, и в проведении бесед с ними.

По словам организаторов, эта экспедиция отличается от тех, что проходили в Сибири, поскольку люди в Казахстане были не в ссылке, а в заключении. Они работали в лагерях, и поэтому погребены в массовых захоронениях, а не в отдельных литовских могилах.

Последний раз в Казахстане "Миссия Сибирь" была в 2009 году. В бывшей Казахской ССР было несколько десятков лагерей, в которых содержалось около 20 000 политических заключённых из Литвы.

По масштабам ссылок и захоронений литовцев территорию Казахстана опережает только Россия. Экспедиция продлится 10 дней, участники миссии вернутся в Литву 29 июля.