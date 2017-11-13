Самолет в Лапландию вылетит 4 декабря. В этот день 100 детей из детских домов в сопровождении президента Литвы встретятся с Рождественским Дедом. Президент вместе с детьми передаст ему рождественские рисунки и открытки, нарисованные литовскими детьми.

В социальной инициативе могут участвовать все дети (http://apps.delfi.lt/laplandija/).

"Мы много пишем о проблемах системы защиты детей, насилии над детьми и социальном разобщении, поэтому прекрасно понимаем, что для части малышей роскошь - поездка в Вильнюс. Поэтому мы счастливы, kчто для части детей это Рождество будет незабываемым – большинство из них в первый раз в своей жизни полетит на самолете и увидит настоящего Санта-Клауса. Работая вместе, мы можем выполнить мечты детей, порадовать Литву их улыбками", – сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис.

"Мы рады, что можем участвовать в этой красивой инициативе. Близится время чудес – Рождество, поэтому хочется, чтобы оно для всех стало незабываемым. Мы верим, что вместе позволим рождественскому настроению еще долго жить в сердцах детей, а привезенные воспоминания и впечатления надолго останутся в памяти ребят", – сказал председатель правления ЗАО Norfos mažmena Дайнюс Дундулис.

Основное средство инициативы – творческий конкурс, направленный на то, чтобы дети стали внимательнее друг к другу, на снижение социального разобщения. Инициатива осуществляется по принципу дети - детям: участник-победитель подарить Рождество тем, к кому судьба не столь щедра.

Дети, которые путем жеребьевки будут выбраны победителями творческого конкурса, получат право подарить ребятам из детских домов возможность отправиться к Санта-Клаусу в Лапландию. Дети, которые полетят в Лапландию, доставят финскому Йоулупукки рисунки и открытки всех участников конкурса. Все участники получат личные письма от Рождественского деда.

DELFI приглашает всех детей участвовать в конкурсе – рисовать открытки и рисунки для Санта-Клауса. Их фотографии или электронный вариант загружают на специальную страницу и заполняют анкету участника. На виртуальной карте ребенок выбирает округ и находящийся в нем детский дом.

В случае победы приз – поездку в Лапландию – получит ребенок из выбранного детского дома. Всего победителями будут 10 анкет, по каждой приз достанется 10 ребятам из выбранного детского дома.

Анкеты победителей путем жеребьевки во время прямой трансляции на DELFI достанут послы инициативы "За безопасную Литву". Победителей объявят на странице в интернете и в отдельном сообщении на информационном портале.

Финал инициативы – однодневная поездка в Лапландию 4 декабря и встреча с Санта-Клаусом.

Письма Санта-Клауса участникам конкурса DELFI из Лапландии привезут участники встречи с ним.