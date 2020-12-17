— Давайте начнем с самых актуальных вопросов. Российские государственные СМИ не прекращают ликовать, что с приходом российских «миротворцев» в Нагорный Карабах здесь, наконец, воцарился мир, и дни неполюбившегося кремлю премьер-министра Армении Николы Пашиняна якобы уже сочтены. Невооруженным глазом видно, что информация подается так, как это нужно кремлю: демонстрируется российская военная мощь, а российские воины-освободители несут светлое будущее измученным войной людям. Вот несколько сюжетов о российском «миротворчестве» в Нагорном Карабахе и волнениях в Ереване.









— Господин Лауринавичюс, как Вы считаете, какие возможности получает Россия, вводя около 2 тысяч солдат и различную военную технику в Нагорный Карабах ?

— Россия усиливает свое военное присутствие в регионе и решает свои геополитические вопросы, особенно с Турцией. А Ереван или Армения в этой игре России — лишь пешки. Не стоит даже говорить о каких-то «миротворцах». Это российские солдаты, которые должны вершить российскую империалистическую политику.

— Господин Лауринавичюс, была ли эта война выгодна России?

— Трудно сказать, выгодна ли России сама война. Скорее, ее результат. Исходя из того, что мы видим на сегодняшний день, можно утверждать, что Россия не проиграла. Есть много рассуждений, кто здесь больше выиграл. Можно сказать, что Турция — она укрепила свои позиции. Но Россия точно не проиграла. То, что произошло, этот план, предложенный якобы как выход, является российским. Можно не сомневаться в том, что предложенный Россией план определенно был разработан не в ущерб России. Я думаю, Россия как минимум не проиграла.

— Господин Януконис, как Вы объясните нападки российских СМИ на армянского лидера?

— Скорее всего, премьер-министр Армении с самого начала был для России не лучшим вариантом. И вот результат, который мы сейчас имеем как последствие войны между Арменией и Азербайджаном — Армения понесла огромные потери. Некоторые эксперты расценивают это как урок, который Россия преподнесла Армении.

— Кремль с самого начала относился к премьер-министру Армении очень критично. Официально Армения не обращалась за помощью к России. Можно ли это посредничество расценивать как проазербайджанский результат?

М. Януконис: Я думаю, что Россия, как уже сказал Марюс Лауринавичюс, преследует свои геополитические цели. Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере оказалось выигрышной и для России, потому что ее войска оказались не только в Армении, где они были и раньше, но и на территории Азербайджана. Теперь российская армия охраняет коридор через Азербайджан, соединяющий Ереван с Нагорным Карабахом. Там есть еще один коридор, который они должны охранять. Тот что соединяет Азербайджан с Нахичеваньским районом.

— Разумеется, российские государственные СМИ, если так можно назвать этот государственный орган общественной информации, прославляют свою армию. Но как Вы объясните односторонние нападки на премьер-министра Армении, на ее руководство, господин Лауринавичюс?

— Прежде всего, я должен Вас поправить — орган не информации, а дезинформации, потому что общественной информации, по крайней мере на государственных российских каналах, точно нет. Как нет и свободы слова, и нормальной журналистики. Именно такую цель они и преследуют, чтобы все каналы, все средства дезинформации, получив какую-то задачу, связанную с дезинформированием общественности, очень хорошо ее выполняли. Если мы видим нападки на того или иного человека, будь то премьер-министр Армении или любой другой мировой политический лидер, совершенно очевидно, что кремль преследует интерес каким-то образом этого человека уничтожить. Я не уверен, что Пашинян не устраивал Россию с самого начала. Я думаю, его приход к власти как-то связан с так называемыми башнями в России или в кремле. Но в последнее время, как это часто бывает, видимо, воспротивился воле кремля. Поэтому и начались такие нападки.

— Вот еще несколько отрывков из нашумевших высказываний определенных деятелей о событиях в Ереване и не только, и о том, кому на самом деле принадлежит Нагорный Карабах.



— Давайте еще раз вернемся к Н. Пашиняну. Господин Лауринавичюс, можно ли из того, что мы слышим по российскому органу (назовем его так) предположить, что долгосрочная цель России — смена власти в Армении?

— Я бы несколько иначе сформулировал вопрос. Такие страны, как Армения, хоть она и не Беларусь, нельзя назвать российской провинцией, но она, безусловно, очень сильно зависит от России во всех отношениях, даже в военном отношении. Когда в таких странах меняется власть, зачастую довольно сложно сказать, каким образом и кому именно это выгодно, и может ли это быть выгодно России. Я действительно думаю, что у Пашиняна изначально были серьезные связи как с Россией, так и с очень влиятельными российскими деятелями. Но, как это часто бывает, видимо, где-то не исполнил волю России, и было решено, что он больше не подходит. Если речь идет о нем и о какой-то долгосрочной перспективе, надо говорить не о том, есть ли у России цель свергнуть того или иного человека. Долгосрочная цель России — усилить свое влияние в таких государствах как Армения. Когда это влияние так или иначе начинает колебаться, или когда не исполняется та или иная воля, Россия может начать принимать меры. Дезинформация — это самая мягкая мера, которую Россия может принять для обеспечения своих имперских целей или целей своей имперской политики.

— Господин Януконис, давайте продолжим эту тему. Действительно, настоящий парадокс. Те, кто следит за международной ситуацией, знают, что Россия и Армения, а точнее — Россия для Армении долгое время была основным союзником. Многие шутили, что посольство России в Ереване — главное здание в стране, главнее чем здание правительства. Теперь ситуация полностью изменилась. Что это значит, и к чему это ведет?

— Думаю, в данном случае действительно стоит говорить о расширении влияния России. Решать, какими методами это может быть сделано и какие инструменты могут быть использованы, я бы оставил политическим экспертам. Разумеется, долгосрочный интерес России — укрепление ее позиций на Южном Кавказе. Армения — это та страна, где Россия последовательно расширяла свое влияние, включая присутствие вооруженных сил. Мы знаем, что Армения находится в довольно сложной геополитической ситуации, потому что у нее нет хороших отношений с соседней Турцией, другой сосед — Иран. И только Грузия является коридором Армении во внешний мир.

— Вашему вниманию — еще несколько сюжетов, которые были показаны по российскому государственному телевидению. Это рассказы о так называемых российских «миротворцах» в других горячих точках — Сирии, Венесуэле. И небольшой отрывок, как местные жители приветствуют российских солдат в Крыму. И снова тот же лейтмотив: российская армия — освободитель, которого местные жители встречают с цветами и слезами радости.



— Господин Януконис, какие мысли приходят в голову, когда Вы смотрите эти репортажи?

— Мы часто употребляем словосочетание «российские миротворцы», вернее Россия сама употребляет это понятие. Его можно принять как реальный термин, но на самом деле это также часть российского нарратива, при помощи которого Россия стремится создать образ якобы миролюбивой страны. Образ страны, якобы стремящейся примирить конфликтующие стороны или ввести порядок на какой-то территории. Но когда мы говорим о миротворцах, в международной практике под миротворцами обычно подразумевают силу, имеющую мандат от какой-либо международной организации. Например, от ООН или другой международной организации. В данном же случае как в Армении, так и в Азербайджане, и в Украине Россия действует сама по себе. Она назвала свои силы миротворческими, не попросив ничьего согласия, ничьего мандата, просто поставила всех перед фактом. Я думаю, это важный момент, который постоянно надо иметь ввиду.



— Господин Лауринавичюс?

— Я могу лишь согласиться. Коллега упомянул очень важный аспект, потому что и в Литве часто говорят о российских миротворцах. Я бы добавил, что миротворцы нужны для того, чтобы конфликт или проблема были решены. Российские вооруженные силы, которые, конечно же, нельзя назвать миротворцами, нужны деля того, чтобы этот конфликт продолжался вечно. Давайте посмотрим на Абхазию, Северную Осетию, Молдову. На кого угодно. Это часть проблемы, а не способ ее решения. Что касается российских вооруженных сил, даже там, где они являются официальными миротворцами, употребление этого понятия — огромная ошибка.

— Я сейчас пытаюсь и не могу припомнить ни одного присутствия российских войск в мире в настоящее время с международным мандатом. Может я ошибаюсь, но если говорить о Сирии, Молдове, не говоря уже об Украине — такого международного мандата, наверное, нет ни на одной территории? Верно, господин Лауринавичюс? Значит, российских миротворцев с точки зрения международного права сегодня в мире не существует?

— Такого понятия, как российские миротворцы, не существует. Есть российские вооруженные силы, которые, как мы уже говорили, обеспечивают геополитические интересы России. В этом и есть принципиальное отличие от миротворческой миссии. Миссия миротворцев — разрешить конфликт, а Россия свои силы, как бы они ни назывались, направляет только для обеспечения своих геополитических интересов.

— Господин Януконис, другими словами, если нет мандата от ООН, ОБСЕ или любой другой общепризнанной организации, не может быть никаких миротворцев, это просто оккупационные силы?

— Это очевидно с точки зрения международного права. А если мы посмотрим, например, на Сирию, в этой стране российские вооруженные силы даже внешне не напоминали миротворцев, потому что перед ними были поставлены очень конкретные задачи: выполнять боевые задания и помогать Сирийской народной армии в борьбе с повстанцами. Это военная деятельность, несмотря на то, что Россия часто называет ее миротворческой.