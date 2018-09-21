В предстоящие выходные, когда папа Франциск будет находиться в Литве, мир будет пристально наблюдать за тем, заговорит ли он о сотрясающем Католическую Церковь скандале с сексуальными домогательствами.
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

В последние месяцы в США и в Европе опубликованы шокирующие данные о том, как священники использовали детей или покрывали подозреваемых в совращении малолетних.

Философ Витаутас Алишаускас заявил, что эту тему глава Церкви может затронуть косвенно.

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"Я бы сказал, что это не станет специальной темой, но если об этом не будет сказано напрямую, то в таком случае речь пойдет о вещах, которые тесно связаны с этой темой - открытостью Церкви, способности Церкви реагировать на вызовы", - сказал в интервью BNS А. Алишаускас, который работал послом в Ватикане в 2008-2012 годах.

"Эти события неизбежно омрачат визит папы в Литве, поскольку Католическая Церковь является глобальным религиозным сообществом. События в том или ином уголке мира затрагивают всю сообщество", - отметила социолог, профессор Университета им. Витаутаса Великого Милда Алишаускене.

В марте этого года Литовская католическая Церковь заявила, что в результате длительного расследования установила случай сексуального использования в семидесятых годах. Провинившийся ксендз уже скончался.

Правоохранительные органы в минувшем десятилетии также начинали расследование возможного изнасилования несовершеннолетнего высокопоставленным священником в 1992 году, однако расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

По словам социолога М. Алишаускене, в дальнейшей перспективе все больше стран могут начать пересматривать отношения с Церковью.

"В некоторых местах может подниматься вопрос, например о том, как Церковь может обеспечивать религиозное образование, какова его ценность, содержание, и кто эти люди, которые преподают", - сказала ученый.

Понтифик посетит Литву в субботу и воскресенье, позднее он отправится в Латвию и Эстонию.

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