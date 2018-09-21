В последние месяцы в США и в Европе опубликованы шокирующие данные о том, как священники использовали детей или покрывали подозреваемых в совращении малолетних.
Философ Витаутас Алишаускас заявил, что эту тему глава Церкви может затронуть косвенно.
"Я бы сказал, что это не станет специальной темой, но если об этом не будет сказано напрямую, то в таком случае речь пойдет о вещах, которые тесно связаны с этой темой - открытостью Церкви, способности Церкви реагировать на вызовы", - сказал в интервью BNS А. Алишаускас, который работал послом в Ватикане в 2008-2012 годах.
"Эти события неизбежно омрачат визит папы в Литве, поскольку Католическая Церковь является глобальным религиозным сообществом. События в том или ином уголке мира затрагивают всю сообщество", - отметила социолог, профессор Университета им. Витаутаса Великого Милда Алишаускене.
В марте этого года Литовская католическая Церковь заявила, что в результате длительного расследования установила случай сексуального использования в семидесятых годах. Провинившийся ксендз уже скончался.
Правоохранительные органы в минувшем десятилетии также начинали расследование возможного изнасилования несовершеннолетнего высокопоставленным священником в 1992 году, однако расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.
По словам социолога М. Алишаускене, в дальнейшей перспективе все больше стран могут начать пересматривать отношения с Церковью.
"В некоторых местах может подниматься вопрос, например о том, как Церковь может обеспечивать религиозное образование, какова его ценность, содержание, и кто эти люди, которые преподают", - сказала ученый.
Понтифик посетит Литву в субботу и воскресенье, позднее он отправится в Латвию и Эстонию.
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