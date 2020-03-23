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23 марта поздно вечером Минздрав Литвы подписал новый приказ: со вторника все вернувшиеся в Литву буду подвергаться принудительной изоляции. Сообщается, что в первую очередь о них должен позаботиться муниципалитет, в который они прибыли, потом людей перевозят по месту жительства.
Минздрав выпустил новый приказ: вернувшиеся в Литву будут подвергаться принудительной изоляции
© DELFI / Andrius Ufartas

В приказе сказано, что в срочном порядке эпидемиологи должны оценить помещения, подготовленные администрациями мэрий, в которых будут размещены вернувшиеся из-за границы на время карантина. Эти помещения должны быть не только пригодны для самоизоляции, но и на случай, если человек заболеет коронавирусом и ему потребуется лечение.

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"С 24 марта все контактировавшие, кто вернулся из-за границы и у кого нет симптомов COVID-19, должны пройти 14-дневную изоляцию в помещениях, предоставленных муниципалитетом", – сказано в подписанном Аурелиюсом Веригой документе.

Этот приказ представители муниципалитетов получили в 21 ч.

"Прибывших на пароме пассажиров Клайпедский муниципалитет должен будет отвезти (на автобусах?) в предусмотренные для проживания места и там выполнить миссию их расселения. Я надеюсь, что палангские коллеги позаботятся о тех, кто прилетит в Палангский аэропорт. Вильнюсцев - в Вильнюс, каунасцев - в Каунас, зарасайцев - в Зарасай и т.д, клайпедчан оставляем в гостинице (?). ока другие муниципалитеты организуют что-то, приедут, заберут, люди поживут у нас, мы позаботимся об их питании. Благородно", – делился своими мыслями после прочтения приказа мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

В приказе сказано, что муниципалитеты должны предоставлять услуги по перевозке круглосуточно.

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