Министр здравоохранения Арунас Дулькис и канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене рассказали на пресс-конференции в субботу о том, сколько вакцин было получено, как они будут храниться и как будут прививаться жители Литвы.

Вакцина уже поступила

А. Дулькис обрадовался, что первые вакцины от коронавируса уже поступили в Литву.

"Сегодня ночью, в 3 часа 15 минут, она пересекла литовскую границу. Начинается новый обнадеживающий этап, когда мы реагируем не бегством за вирусом, а борьбой с ним. Я верю, что все мы сможем легко вернуться к нормальной жизни", - выразил надежду министр.

В субботу утром, по словам А. Дулькиса, ситуация с вакцинацией от COVID-19, которая начинается в воскресенье, еще раз обсуждалась с руководителями крупных больниц Литвы.

"Могу подтвердить, что, как и планировалось, вакцинация начнется одновременно по всей Литве, в 8 часов утра", - сказал министр.

Персонал будет вакцинирован от COVID-19 в первую очередь

По словам Ю. Гребенковене, вакцины прибыли на транспорте производителя Pfizer.

"От пограничного пункта подключились наши силы - две полицейские и одна машина "Араса" - сопроводили до склада экстренной помощи", - сказала Ю. Гребенковене.

Вакцины были перенесены в морозильную камеру на складе, где хранились в течение 2 часов, а затем перенесены в специальные грузовики. После размораживания вакцину следует использовать в течение 5 дней.

По последним данным, эти автомобили уже двигались в направлении Каунас-Клайпеда и Вильнюс-Паневежис-Шяуляй. Первые вакцины уже должны были поступить в клиники Сантарос.

"В первую очередь необходимо вакцинировать сотрудников отделений COVID-19, скорой помощи и реанимационных отделений", - сказала Ю. Гребенковене.

Канцлер также добавила: "Планируется, что все дозы будут использованы на врачей, не оставляя пока вторую дозу [в резерве]".

На первом этапе планируется вакцинировать медицинский персонал 28 больниц Литвы.

"Планируется, что 29-го числа у нас будет вторая партия вакцин", - заявила Ю. Гребенковене.

По словам Ю. Гребенковене, третья партия вакцин может прибыть в начале января, но это только предварительные сроки.

Кто и сколько вакцин получит?

Первые дозы вакцины BioNTech и Pfizer были доставлены на склады Центра экстремальных ситуаций - их местонахождение, время доставки и точное количество вакцин не сообщалось из соображений безопасности.

"Насколько мне известно, первые вакцины должны были поступить в клиники Сантарос. Остальные четыре крупные больницы, которые проводят вакцинацию, также должны быть получить вакцину сегодня", - добавила она.

Первую партию вакцины от коронавируса предназначена для вакцинации медиков. По словам канцлера, по 3 тысячи доз получат Вильнюсский и Каунасский уезды, Клайпедский уезд - около 2 тысяч, Шяуляй и Паневежис - по 1 тысяче доз.

Вакцина BioNTech и Pfizer является первой и пока единственной разрешенной в Европейском союзе (ЕС). Европейская комиссия разрешила ее распространение в понедельник, когда это было рекомендовано Европейским агентством по лекарственным средствам.

После вакцинации врачей, работающих в медицинских учреждениях Литвы, на втором этапе вакцины будут вводиться сотрудникам и пациентам медицинских учреждений.

Пациентов будет лечить более широкий круг врачей.

Также, как сообщил министр здравоохранения, в связи с ухудшением ситуации были приняты дополнительные решения. Во-первых, из-за нехватки медицинского персонала была узаконена возможность для более широкого круга врачей лечить пациентов с COVID-19. Кроме того, помощниками медсестры смогут стать больше профессионалов. Например, диетологи, терапевты, физиотерапевты, парамедики.

Второе решение: отныне для медперсонала может сократиться период изоляции, если они пройдут дополнительное обследование. Каждый случай будет оцениваться индивидуально.

В-третьих, в реабилитационных больницах решено установить дополнительные койки.

"У нас есть ряд случаев, когда людям больше не нужна кислородная терапия, но забота о безопасности человека еще не обеспечена. Это решение позволит людям в стабильном состоянии пройти курс лечения от COVID-19 в реабилитационных больницах. В таких больницах будет предоставлено до 900 дополнительных коек", - сказал А. Дулькис.