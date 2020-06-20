Минздрав: в Литву без ограничений по-прежнему можно приехать из 28 стран

22-28 июня в Литву из-за высокой заболеваемости коронавирусом еще не могут приехать иностранцы и проживающие на законном основании лица из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства.
Этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономичества пространства, Швеции, Соединенного Королевства.
Граждане Литвы, как и ранее, могут приехать из любой страны.
Возвращающиеся и приезжающие из стран, где заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, изоляция рекомендуется, но не является обязательной.
Для людей с симптомами (температура, кашель, затрудненное дыхание) или для тех, кому нужен бюллетень о временной нетрудоспособности, обязательна двухнедельная изоляция.
Без ограничений можно приехать из Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, с Кипра, из Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (47)
"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...
"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (25)
Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....
Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран (12)
Режим карантина действовал в Литве три месяца, на этот...
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (276)
В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (4)
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...