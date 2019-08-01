С момент введения нового порядка в Литве наблюдаются благоприятные для здоровья и качества жизни результаты. Это означает, что было выбрано верное направление – внедренные новшества, были полностью ориентированы на всю популяцию Литвы, например, возрастной ценз – на молодежь, время торговли. Кроме того, Литва в этой сфере - не пионер, аналогичные меры уже приняты в других странах.

Департамент статистики Литвы сообщает, что в нашей стране снижается употребление алкоголя. Например, если в течение 5 лет – с 2011 до 2015 года – количество чистого алкоголя на каждого жителя старше 15 лет сократилось на 1,5 л, то за два года действия нового закона - с 2016 по 2018 г. - на 2 л.

Исследование Департамента по контролю за табаком и алкоголем показало, что количество неучтенного алкоголя в Литве остается прежним и составляет 7–8%. Количество употребления легального алкоголя на 1 жителя Литвы от 15 лет на данный момент является минимальным за последние 10 лет.

Статистика болезней и смертей от алкоголя, предоставленная Институтом гигиены, подтверждает положительное влияние новой политики. В 2012 году из-за употребления алкоголя скончались 930 человек, а в 2018 г. – всего 507.

По данным Минздрава, с 2016 года стабильно сокращается и количество людей, у которых диагностировали болезни, связанные с употреблением алкоголя. Данные за 2016–2019 гг показывают, что число госпитализированных из-за вызванных алкоголем болезней (алкогольного психоза, отравления алкоголем, болезней печени, вызванных употреблением алкоголя), постоянно сокращается.

В период с 2016 по 2018 год число алкогольных отравлений сократилось на 12%, случаев алкогольного психоза на – 25%, госпитализированных из-за алкогольной зависимости на 9%, болезней печени, вызванных употреблением алкоголя - на 12%.

Важен и экономический аспект. С 2017 г. был значительно увеличен акциз на алкоголь, в 2018 г. в бюджет поступило 323 млн. евро. Для сравнения: в 2016 г. – 243 млн., в 2017 г. – 304 млн. евро. Это тенденции первых лет, которые по данным Минздрава, оказывают положительный результат.