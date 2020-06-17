Минздрав: рекомендации по превенции коронавируса остаются в силе и после снятия карантина

Также рекомендуется по возможности перенести личные праздники, а при их проведении ограничиться лишь ближайшим окружением.
В праздниках нельзя участвовать лицам с признаками инфекций верхних дыхательных путей или тем, для кого обязательна изоляция.
Специалисты также рекомендуют отложить необязательные поездки, как местные, так и зарубежные.
Минздрав напоминает, что особую осторожность должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями и старшего возраста.
После контакта с инфицированным коронавирусом человеком, как и раньше, обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней и наблюдать за своим здоровьем.
Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца - с 16 марта по 16 июня.
После его окончания немного смягчены требованиям по личной защите - она больше не является обязательной, а лишь рекомендуется в магазинах, общественном транспорте, офисах, на мероприятиях.
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