Минздрав рассказал, что свидетельствует о выздоровлении работника от коронавируса

Самый простой способ получения такой информации – распечатать справку с личной страницы на сайте e-sveikatа, если семейный врач выложил там форму E025 с кодом Z86.18, который означает выздоровление после коронавируса. Если таких записей нет, работник должен обратиться к семейному врачу, чтобы тот представил эту справку.
Минздрав напоминает, что, по новым правила, переболевшим коронавирусом (COVID-19) в случае контакта с больным изоляция не требуется (это действует в течение трех месяцев после болезни). В таком случае соответствующую справку, если ее требует работодатель, можно получить в Национальном центре общественного здравоохранения по почте info@nvsc.lt.
Это исключение не распространяется на работников медучреждений, учреждений социальной опеки, хосписов, колоний, а также на жителей домов социальной опеки, заключенных и пациентов больниц.
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