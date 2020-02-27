Минздрав просит авиакомпании собирать информацию о пассажирах, прилетающих с севера Италии

Такие просьбы отправлены авиакомпаниям GetJet Airlines, Ryanair, Wizz Air, сообщил Минздрав.

Одновременно Минздрав просит создать для специалистов Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) возможность попасть в совершившие посадку самолёты, чтобы они могли на месте предоставить пассажирам информацию, измерить температуру.

Минздрав напоминает, что тем, кто недавно вернулся из Китая или Северной Италии: регионов Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья, – рекомендуется в течение 14 дней после посещениях этих стран оставаться дома и наблюдать за своим самочувствием.

В случае появления симптомов, сходных с симптомами гриппа, им следует незамедлительно звонить по единому телефону служб помощи 112, отмечает министерство.

Кроме того, всех, кто в течение двух последних недель побывал в Китае и упомянутых регионах Северной Италии, просят зарегистрироваться и заполнить на сайте НЦОЗ анкету, а также в течение двух недель избегать социальных контактов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка COVID-19 унесла более 2,7 тыс. человеческих жизней. Новым коронавирусом в 40 странах заразилось более 81 тыс. человек, их большая часть – по-прежнему в Китае. В Литве до сих пор не подтвержден ни один случай коронавируса.