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Министерство здравоохранения Литвы просит Министерство образования, науки и спорта, а также муниципалитеты создать условия для того, чтобы школьники и дети, посещающие детские сады, вернувшиеся из охваченных коронавирусом стран, могли бы обучаться удаленно.
Минздрав предлагает разрешить вернувшимся из Китая или Италии школьникам обучение на дому
© Shutterstock nuotr.

Также предлагается разрешить учителям и прочим работникам системы воспитания, побывавшим в опасных зонах, работать из дома.

"Ситуация меняется не по дням, а по часам. (...) Если вчера на это же время было 157 выявлено случаев коронавируса, то сегодня их уже 270. Подготовлены рекомендации поведения для людей, вернувшихся из этого региона. Мы попросили и школы, и родителей ответственно посмотреть на проблему", – сказал на пресс-конференции во вторник вице-министр здравоохранения Альгирдас Шелельгис.

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Министерство здравоохранения также обратится к операторам мобильной связи и попросит, чтобы они распространяли СМС-сообщения как находящимся сейчас в Италии жителям Литвы, так и побывавшим там в последние две недели.

Путешественников попросят предоставить контактные данные, информацию о местах, в которых они побывали, времени и мест пересадок.

Во всем мире, по новейшим данным, в целом подтверждено уже более 80 тыс. случаев китайского коронавируса, также зарегистрировано 2,7 тыс. смертей.

В Испании, в гостинице на Тенерифе, в связи с зараженным мужчиной объявлен карантин – изолирована почти тысяча человек. Врач из итальянского региона Ломбардия прибыл на Тенерифе в отпуск, после проявления симптомов он прошел проверку и диагноз подтвердился.

По данным МИД Литвы, с посольство страны в Мадриде связалось с закрытой на карантин гостиницей. В данный момент составляются списки ее постояльцев, собирается информация о гражданстве лиц.

"Информация о том, есть ли в гостинице граждане Литвы, будет представлена позднее", – сказала пресс-секретарь министерства Раса Якилайтене.

В данный момент есть опасения по поводу вспышки коронавируса в итальянских регионах Ломбардия и Венето, которые часто посещают и литовцы.

ru.DELFI.lt
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