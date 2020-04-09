"Сегодня, 8 апреля 2020 года на 98-м году жизни в Клайпедской больнице скончалась известная географ, преподаватель Эляна Станкунене. Община географов выражает близким покойной искренние соболезнования. Покойная войдет в число жертв Covid-19...", - сказано на странице содружества в фейсбуке.
Эляна Станкунене (1922-2020) - географ-демограф, доктор наук (1979), доцент (1981). Родилась в деревне Пранюнай, Алитусский район. После окончания Вильнюсского педагогического института в 1947 г. она осталась на должности ассистента при Кафедре географии. С 1953 г. – старший преподаватель, с 1981 г. – доцент.
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