Минздрав подписал новый приказ: вернувшиеся в Литву буду подвергаться принудительной изоляции

В приказе сказано, что в срочном порядке эпидемиологи должны оценить помещения, подготовленные администрациями мэрий, в которых будут размещены вернувшиеся из-за границы на время карантина. Эти помещения должны быть не только пригодны для самоизоляции, но и на случай, если человек заболеет коронавирусом и ему потребуется лечение.

"С 24 марта все контактировавшие, кто вернулся из-за границы и у кого нет симптомов COVID-19, должны пройти 14-дневную изоляцию в помещениях, предоставленных муниципалитетом", – сказано в подписанном Аурелиюсом Веригой документе.

Этот приказ представители муниципалитетов получили в 21 ч.

"Прибывших на пароме пассажиров Клайпедский муниципалитет должен будет отвезти (на автобусах?) в предусмотренные для проживания места и там выполнить миссию их расселения. Я надеюсь, что палангские коллеги позаботятся о тех, кто прилетит в Палангский аэропорт. Вильнюсцев - в Вильнюс, каунасцев - в Каунас, зарасайцев - в Зарасай и т.д, клайпедчан оставляем в гостинице (?). ока другие муниципалитеты организуют что-то, приедут, заберут, люди поживут у нас, мы позаботимся об их питании. Благородно", – делился своими мыслями после прочтения приказа мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

В приказе сказано, что муниципалитеты должны предоставлять услуги по перевозке круглосуточно.