В приказе сказано, что в срочном порядке эпидемиологи должны оценить помещения, подготовленные администрациями мэрий, в которых будут размещены вернувшиеся из-за границы на время карантина. Эти помещения должны быть не только пригодны для самоизоляции, но и на случай, если человек заболеет коронавирусом и ему потребуется лечение.
"С 24 марта все контактировавшие, кто вернулся из-за границы и у кого нет симптомов COVID-19, должны пройти 14-дневную изоляцию в помещениях, предоставленных муниципалитетом", – сказано в подписанном Аурелиюсом Веригой документе.
Этот приказ представители муниципалитетов получили в 21 ч.
"Прибывших на пароме пассажиров Клайпедский муниципалитет должен будет отвезти (на автобусах?) в предусмотренные для проживания места и там выполнить миссию их расселения. Я надеюсь, что палангские коллеги позаботятся о тех, кто прилетит в Палангский аэропорт. Вильнюсцев - в Вильнюс, каунасцев - в Каунас, зарасайцев - в Зарасай и т.д, клайпедчан оставляем в гостинице (?). ока другие муниципалитеты организуют что-то, приедут, заберут, люди поживут у нас, мы позаботимся об их питании. Благородно", – делился своими мыслями после прочтения приказа мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.
В приказе сказано, что муниципалитеты должны предоставлять услуги по перевозке круглосуточно.
TOP новостей
В Литве установили еще 19 случаев коронавируса всего 179
Минздрав Литвы сообщает, что 23 марта поздно вечером...
Грибаускайте: Минздравом напрямую управляет правительство и премьер-министр (25)
Экс-президент Литвы , председатель совета фонда помощи...
Минздрав подписал новый приказ: вернувшиеся в Литву буду подвергаться принудительной изоляции (3)
23 марта поздно вечером Минздрав Литвы подписал новый...
На арендованном государством пароме – шокирующая картина: безработные соотечественники представляют серьезный вызов (57)
Жители Литвы , из-за коронавируса лишившиеся работы за...
На время карантина – в Литве новый порядок выплат: пособия по болезни будут разных размеров (44)
Во время карантина детей в связи с коронавирусом или в...