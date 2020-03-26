Минздрав: подметать в подъездах строго запрещается

"Рекомендуем влажную уборку в подъездах с помощью обычных моющих средств с дезинфицирующими добавками. Перила протирать хотя бы раз в день влажной тряпкой со средством, содержащим дезинфектор", – сообщается в появившихся в четверг рекомендациях.
"Во время карантина подметать в подъездах запрещается", – сказано в сообщении. Кроме того, 2–3 раза в день в подъезде надо устраивать сквозняк, проветривать его, кабины лифтов надо быть каждый день.
Кроме того, ежедневно рекомендуется дезинфицировать кнопки домофона. Некоторые муниципалитеты дезинфицируют подъезды многоквартирных домов.
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