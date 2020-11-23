Минздрав: по объемам тестирования на COVID-19 Литва - в числе лидеров в Европе

Литва попадает в категорию государств, в которых число сделанных тестов в период 9-15 ноября на 100 тысяч жителей составляло от 2500 до 4999. Из трех стран Балтии в эту же категорию попала Эстония, в Латвии объемы тестирования составляли 1000–2499 тестов на 100 тысяч жителей.
По данным Национальной лаборатории, в Литве к понедельнику в общей сложности было проверено 1 млн 267 тыс. 700 проб на коронавирус.
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