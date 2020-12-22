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Первая партия вакцины от коронавируса (COVID-19) прибудет в Литву в субботу, вакцинирование начнется в воскресенье, сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).
Минздрав: первая партия вакцины прибудет в Литву в субботу, вакцинирование начнется в воскресенье
© Zuma Press / Scanpix

В первую очередь вакцину получат медики, работающие в учреждениях здравоохранения Литвы. На втором этапе - работники и пациенты учреждений паллиативной помощи.

По данным министерства, эти группы будут вакцинированы в первом квартале года.

В пресс-релизе сообщается, что вакцины будут поставляться регулярно, по составленному заранее графику, всем странам Евросоюза (ЕС). Первая партия вакцины будет распределена по больницам Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневежиса. Точное количество доз вакцины в первой партии не указано.

На втором этапе вакцинации будут привлечены самоуправления. В самоуправлении будет назначен координатор - врач или другой административный работник, который будет координировать процесс и учреждения, организующие вакцинирование приоритетных групп.

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