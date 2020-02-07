Минздрав: пассажир с подозрением на вирус из Вильнюсского аэропорта доставлен в больницу

"Пассажир в инфекционной больнице. Медики проверят симптомы, возможно, возьмут образец и примут решение, госпитализировать его или отпустить. Здоровье пассажиров проверено, почти все они уже отпущены", – сказала BNS пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене ранее сказала BNS, что на основании того, откуда этот мужчина прибыл, и на основании предварительных данных, его случай не связан с коронавирусом, который распространяется в Китае и за его пределами.

По его словам, пассажир сам еще из Варшавы связался с частной клиникой из-за недомогания, ее представители передали информацию НЦОЗ.

На пресс-конференции в четверг вечером Р. Лингене сказала, что точный диагноз по поводу возможного заболевания мужчины установят медики клиники Сантарос.

По словам Р. Лингене, клинические симптомы в данном случае позволяют подозревать возможный коронавирус, однако эпидемиологического критерия не было (мужчина не бывал в Китае, у него не было контактов с болеющим вирусом), поэтому с самого начала медики утверждали, что нет подозрений на коронавирус.

По этой причине, по ее словам, не использовалась специальная капсула для изоляции лица, однако все службы реагировали по предусмотренному порядку на случай подозрений на нахождение в самолете пассажира с инфекционным заболеванием.

Из 45 пассажиров самолета, по словам главы НЦОЗ, были опрошены 25 и все члены экипажа.

"Были опрошены пассажиры, которые сидели в близком контакте, поскольку есть особый алгоритм количества людей, которых в таком случае следует опросить, собрать их контактные данные", – сказала Р. Лингене.

По словам Р. Лингене, все опросы в аэропорту прошли особо быстро, приблизительно за полчаса.

"Всегда интересуются, чувствовали ли они себя хорошо еще в самолете. А в целях эпидемиологического наблюдения, если будет утверждено инфекционное заболевание, чтобы оно не распространялось и не возникали его вторичные случаи, собираются контактные данные. Если подозрения медиков подтверждаются, что это инфекционное заболевание, то есть обязательная регистрация с передачей информации НЦОЗ, наши специалисты с этими людьми будут к контакте столько, сколько потребуется", – пояснила Р. Лингене.

Возникшая месяц назад в китайском Ухане вспышка нового коронавируса к четвергу уже унесла в Ките 563 человеческих жизни, официальное число заразившихся вирусом приближается к 30 тысячам. Вирус зарегистрирован и в других странах Азии, Европы, в США.

Опасаясь вероятной вспышки заболеваний, литовские ведомства приняли дополнительные меры безопасности, в трех аэропортах и Клайпедском морском порту дежурят сотрудники НЦОЗ.

Эксперты по здравоохранению подчеркивают, что смертность от нового вируса 2019-nCoV составляет около 2% – это намного ниже смертности от SARS, который 17 лет назад убивал примерно 10% заразившихся им людей.