Отменяется ограничение продажи этих товаров во время одной покупки в одни руки.

Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.

Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептика действовало с конца марта. Один покупатель за время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра антисептика, не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.