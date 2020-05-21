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Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и антисептика.
Nelegali prekyba kaukėmis ir dezinfekciniu skyčiu
Nelegali prekyba kaukėmis ir dezinfekciniu skyčiu
© FNTT

Отменяется ограничение продажи этих товаров во время одной покупки в одни руки.

Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.

Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептика действовало с конца марта. Один покупатель за время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра антисептика, не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.

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