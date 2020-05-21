Отменяется ограничение продажи этих товаров во время одной покупки в одни руки.
Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.
Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептика действовало с конца марта. Один покупатель за время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра антисептика, не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.
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