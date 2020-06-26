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Минздрав представил новый список стран, из которых с 29 июня можно приезжать в Литву безо всяких ограничений. Правда, приезжим из Великобритании, Ирландии, Румынии, Болгарии и Люксембурга рекомендуется изоляция.
Минздрав обновил список: в Литву могут приезжать жители 29 стран
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции и Португалии.

Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на жителей стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. Из третьих стран иностранцы могут приехать в Литву только, если получат разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмина и др.

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Список стран, жители которых могут приезжать в Литву, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологической ситуации.

Минздрав обновил список: в Литву могут приезжать жители 29 стран
© SAM nuotr.

Граждане Литвы как и прежде могут приезжать на родину из всех стран. Однако при возвращении из стран, где уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 25 человек на 100 000 жителей, с 29 июня полагается 14-дневная изоляция.

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