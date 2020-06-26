Минздрав обновил список: в Литву могут приезжать жители 29 стран

В Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции и Португалии.
Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на жителей стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. Из третьих стран иностранцы могут приехать в Литву только, если получат разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмина и др.
Список стран, жители которых могут приезжать в Литву, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологической ситуации.
Граждане Литвы как и прежде могут приезжать на родину из всех стран. Однако при возвращении из стран, где уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 25 человек на 100 000 жителей, с 29 июня полагается 14-дневная изоляция.
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