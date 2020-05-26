Минздрав обновил рекомендации для художественных коллективов и заведений общепита

Церквям и молельным домам рекомендуют ограничивать количество прихожан и обеспечить безопасную дистанцию между людьми. На службах не должно быть людей с признаками ОРВИ (например, температура, насморк, кашель и т.д.). Священник с такими симптомами не может вести службу, он должен звонить по номеру 1808 или по телефону с лечащим врачом.

На службах не должны также присутствовать люди, которые должны находиться в изоляции. Не рекомендуется проводить обряды с непосредственным участием членов больше, чем одной семьи. Участники церемоний не должны физически контактировать между собой и со священником, а также с различным инвентарем - крестом и т.д.

Руководителям художественных коллективов рекомендуется организовать работу дистанционно или работать в небольших группах, до 10 человек. Если дистанционно работать невозможно, то надо обсудить возможность проведения репетиций по сменам или соблюдать дистанцию в 2 м.

Если требуется меньшая дистанция, то необходимо сокращать время репетиций, сокращать количество обслуживающего персонала, следить за здоровьем участников, чтобы больные не приходили на репетиции.

Гостиницы, гостевые дома, усадьбы сельского туризма и т.д. должны ограничивать количество гостей и персонала, соблюдать безопасную дистанцию (больше 1 м). На ресепшене гости должны стоять в очереди на расстоянии 1 м друг от друга. Рекомендуется не принимать постояльцев с симптомами ОРВИ, поощрять безналичный расчет.

У работников кафе, баров и ресторанов перед началом работы надо мерить температуру.

Во время карантина на входе на пляж и в других местах массового скопления людей (у раздевалок, туалетов) на пляжах, должна быть информация о соблюдении дистанции, гигиены, использовании средств защиты.

Рекомендуется поощрять безналичный расчет. В туалетах, у раздевалок должна быть возможность дезинфекции рук.

Работники пляжей не должны контактировать с отдыхающими, за исключением спасения утопающих. Работники должны быть здоровы - без признаков ОРВИ.