Минздрав обновил данные: приезжим из каких стран с понедельника придется изолироваться в Литве?

Такой же порядок с понедельника будет распространяться на Люксембург, Румынию, Болгарию, Португалию и Хорватию. Обязательно изолироваться придется приезжающим из Бельгии, Чехии, Австрии иШвейцарии.
Новый список начнет действовать с понедельника, 27 июля.
Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию и Ирландию.
Напомним, что с 27 июля странами со сложной ситуацией будут считаться страны, в которых фиксируют 16 случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней. Показатель заболеваемости снизили, чтобы согласовать политику открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюза.
В Литве за неделю уровень заболеваемости вырос с 2,8 до 3,7, однако Литва пока остается в списке надежных стран. Это значит, что пока граждане Литвы могут приезжать на родину из любой страны.
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