aA
Министерство здравоохранения (Минздрав) сообщило, что не располагает информацией о сроках, когда в Литву поступит третья партия вакцины от COVID-19, а прибывшую на этой неделе вторую партию планируют использовать для повторной вакцинации медиков.
Минздрав не знает, когда Литва получит третью партию вакцины от COVID-19
© AP / Scanpix

"В настоящее время информации о том, когда в Литву прибудет третья партия вакцины, у нас нет", - сообщил в среду BNS пресс-секретарь Минздрава Витаутас Бенюшис.

Литва уже получила две партии вакцины от компаний BioNTech и Pfizer, всего – 20 тыс. 475 доз.

Статьи по теме:
Дилемма лидеров Литвы: стать примером или беречь вакцину для тех, кто в ней больше нуждается  (47)
Из-за наглых действий коллег работающие с больными COVID-19 медики остались без прививок  (58)

Первая партия была распределена пяти основным больницам страны - начата вакцинация медиков, а вторую планируется использовать для повторной вакцинации медиков.

Представитель Минздрава добавил, что вторую партию планируется использовать для повторной вакцинации через три недели.

Он также добавил, что это решение может быть изменено в зависимости от третей партии вакцины.

"Это решение может быть пересмотрено после получения точной информации о сроках доставки третьей партии и количестве доз в ней. Полученная партия будет использована для медиков, которые уже привились первый раз", - сказал В. Бенюшис.

У Минздрава пока нет данных, сколько медиков получили первую вакцину. Такие списки, по словам В. Бенюшиса, составляют пять основных больниц страны, которые получили вакцину. Прививки медиками проводятся в 41 медучреждении страны.

Договоры о вакцине заключены с шестью производителями, у них планируется закупить более 7 млн доз вакцины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вице-министр: надеяться на массовую вакцинацию от Covid-19 в первом квартале нового года не стоит  в Сантаришкес исследуют 7 возможных случаев нового штамма (44)

В первом квартале 2021 года не стоит надеяться на...

Коронавирус: новый штамм идет по миру, в ЕС началась массовая вакцинация, третий локдаун в Израиле (7)

Евросоюз официально начал вакцинацию граждан от Covid-19,...

В Клайпеде за полтора часа от коронавируса привили около 100 врачей (26)

В пяти крупнейших городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе,...

В Евросоюзе официально началась массовая вакцинация от коронавируса (3)

Всего в ЕС насчитывается 450 млн жителей, но от SARS-CoV-2...

TOP новостей

Дилемма лидеров Литвы: стать примером или беречь вакцину для тех, кто в ней больше нуждается (47)

Пока главы других стран в прямом эфире делают прививки...

Минздрав не знает, когда Литва получит третью партию вакцины от COVID-19 (4)

Министерство здравоохранения (Минздрав) сообщило, что...

Живущая в деревне пенсионерка осталась без лекарств - отменили автобусные рейсы (3)

С 16 декабря по 3 января в Литве из-за распространения...

Protestai Baltarusijoje Veronika Cepkalo, Sviatlana Cichanouskaja, Maryja Kalesnikava Aliaksandras Lukašenka

Итоги 2020 с социологом: неслучайный президент и бикфордов шнур протестов в Беларуси (56)

Поезд слишком тяжелый и набрал слишком большую...

Время работы магазинов в Литве 31 декабря и 1 января (5)

Приближается Новый год , магазины и торговые центры...