Девять случаев - привозные, два - местные, еще три были получены через мобильные пункты, поэтому данные по ним уточняют.

В Каунасе госпитализирован человек, приехавший через Польшу, Чехию, Францию, и второй пациент, который заразился от близкого. В Сантаришкской клинике госпитализирован человек, вернувшийся из Швейцарии через Бельгию, а также пациент с Карибских островов, прилетевший через Нидерланды, Германию, еще два человека - из Доминиканской Республики, через Финляндию, Из Нидерландов через Испанию, из Великобритании. В Клайпедской больнице - один из Мексики, а другой из Норвегии.

Из этих 14 человек - еще два врача из Игналины, эту информацию BNS в пятницу вечером подтвердил Минздрав.

"По предварительным данным – один врач работал в Игналинской районной больнице, а другой в Игналинской поликлинике", – сказала представитель Минздрава Юстина Петравичене.

Эти врачи вернулись из Доминиканской Республики, они находятся в Сантаришкской клиники.

По данным источников Delfi, оба врача не соблюдали режим самоизоляции и вышли на работу. Заместитель главврача Игналиснкого учреждения, в котором работают эти врачи, Инга Раздайгора 20 марта сказала, что не знает, будут ли изолированы работники, но сказала, что знает, что кого-то из персонала проверяют на коронавирус.

О последних двух пациентах сообщал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Пациент, который никуда не ездил - это врач, он находится в Сантаришкской клинике.

С лицами, которые сдавали анализы в мобильных пунктах, уже связались, с ними договорились о доставке в больницу.

Во всех случаях проводят эпидемиологические расследования.