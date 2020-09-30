Минздрав Литвы: временно остановят регистрацию в мобильные пункты

Ведутся работы по приведению в порядок системы Центра регистра, поэтому регистрацию в мобильные пункты остановят с 17 ч. 30 сентября и возобновят в 8 ч. 1 октября.

В мобильные пункты на тестирование регистрируют специалисты по номеру 1808. По этому номеру также должны звонить жители, которые почувствовали симптомы, напоминающие симптомы коронавируса: жар, кашель, тяжелое дыхание и т.д.

С начала сентября заполненность мест в мобильных пунктах можно отслеживать в интернете: https://bit.ly/2QOcwDr