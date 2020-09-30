aA
Минздрав Литвы информирует, что 30 сентября по техническим причинам будет временно приостановлена регистрация в мобильные пункты для проверки на коронавирус (COVID-19). Информацию по номеру 1808 будут предоставлять в обычном режиме.
Минздрав Литвы: временно остановят регистрацию в мобильные пункты
© DELFI / Andrius Ufartas

Ведутся работы по приведению в порядок системы Центра регистра, поэтому регистрацию в мобильные пункты остановят с 17 ч. 30 сентября и возобновят в 8 ч. 1 октября.

В мобильные пункты на тестирование регистрируют специалисты по номеру 1808. По этому номеру также должны звонить жители, которые почувствовали симптомы, напоминающие симптомы коронавируса: жар, кашель, тяжелое дыхание и т.д.

С начала сентября заполненность мест в мобильных пунктах можно отслеживать в интернете: https://bit.ly/2QOcwDr

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Новая информация НЦОЗ: закрываются некоторые танцевальные студии, планируют проверку студентов (2)

Из-за распространения коронавируса Национальный центр...

Литовские школы готовятся к переходу на удаленное обучение (6)

Поскольку в разных школах Литвы все чаще фиксируют...

Транспортная компания Toks получила в два раза меньше доходов, но старается сохранить работников (1)

После того как в Литве завершился карантин,...

Молодой человек из Расейняй о коронавирусе: ничего подобного раньше не было (41)

Первый случай заражения коронавирусом в Литве был...

Минздрав: при транзите через Эстонию в Литву не придется изолироваться

Прибывающим в Литву из не затронутых вирусом стран при...

TOP новостей

Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (37)

До парламентских выборов в Литве времени осталось...

Науседа об ответных санкциях Беларуси: этого можно было ожидать (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что ответных...

Суд вынес решение по делу каунасца, который вылил ведро фекалий на голову начальника своей жены (40)

Каунасец Йонас Биржишка, узнав от жены о...

Президент Литвы называет точку зрения Макрона на отношения с Россией реалистичной (26)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что точка...

Rinkimai

Что надо знать о парламентских выборах 2020 года: как, когда и что будет иначе

Выборы в этом году будут не такими, как обычно – о...

|Maža didelių žinių kaina