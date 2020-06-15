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В Ширвинтос, Вильнюсском районе, Игналине, Йонаве, Клайпедском районе, Вильнюсе, Скуодасе, Укмерге, Швенченисе, Электренай и Шакяй уровень заболеваемости коронавирусом (COVID-19) выше, чем в других муниципалитетах, поэтому с 15 по 21 июня жителей этих муниципалитетов будут тестировать интенсивнее.
Минздрав Литвы: в 11 муниципалитетах на этой неделе на коронавирус будут тестировать больше людей
© Tomas Preikša

Уровень заболевания в Литве составляет 3,5 случая на 100 000 на жителей. Масштабы тестирования будут увеличены в тех муниципалитетах, где показатель выше среднего.

Такая ситуация в Ширвинтос (53,1), Вильнюсском районе (26), Игналине (13,9), Йонаве (9,7), Клайпедском районе (6,7), Вильнюсе (6,2), Скуодасе (6,2), Укмерге (6), Швенченисе (4,4), Электренай (4,2), Шакяй (3,7). В этих муниципалитетах профилактически проверят персонал всех больниц, социальных учреждений. Пациентов и подопечных этих учреждений будут проверять выборочно. За неделю проверят 5-10% пациентов.

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Других работников, контактирующих с людьми - провизоров, продавцов - будут проверять выборочно. Их регистрация на проверку будет проводиться по номеру 1808.

С 1 июня профилактическую проверку в Литве проводят с учетом эпидемиологических показателей в конкретном муниципалитете. Будут проверять всех людей с симптомами ОРВИ и тех, кого на проверку посылают специалисты Национального центра общественного здравоохранения.

Приезжих в обязательном порядке проверять не будут, поэтому они могут провериться по собственному желанию.

На прошлой неделе уровень заболевания выше среднего был в 8 муниципалитетах Литвы.

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