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После того как подняли вопрос регистрации клиентов торговых центров, Минздрав уточнил, что сам торговый центр не считается местом развлечений и проведения досуга, поэтому в ТЦ регистрировать посетителей необязательно, но если посетитель ТЦ приходит в зону развлечений, то он должен пройти регистрацию.
Минздрав Литвы уточнил правила: регистрироваться надо не всем посетителям ТЦ
© DELFI / Domantas Pipas

Это значит, что регистрация нужна в кинотеатрах, танцевальных студиях, спортклубах, детских комнатах, в боулинге и др. местах, расположенных в ТЦ, а также в барах, ресторанах, клубах, тотализаторах и т.д.

Delfi напоминает, что 22 октября правительство Литвы приняло решение об обязательной регистрации посетителей мест досуга и развлечений, а также заведений общепита с 26 октября.

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"Это изменение позволит лучше отслеживать контакты и изолировать их. Этот способ поможет идентифицировать цепочку заболевания и организовать процесс эпидемиологических исследований", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Не будут регистрировать клиентов, которые будут брать еду на вынос.

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