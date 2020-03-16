Минздрав Литвы: строгие правила самоизоляции, за нарушение режима грозят санкции

За нарушение этих правил грозят санкции. Delfi представляет основные правила.

Такие люди не могут покидать место жительства или медучреждение, в котором они находятся во время самоизоляции (карантина), не могут принимать гостей, должны выполнять указания специалистов.

О пище, лекарствах и других необходимых средствах следует позаботиться дистанционно или попросить привезти членов семьи, друзей, знакомых, которые не должны соблюдать режим самоизоляции. Можно также обратиться в отдел соцпомощи муниципалитета.

Каждый день надо проверять температуру и следить за здоровьем.Если начнутся проблемы, звонить по номеру 112. Важно также представить всю необходимую информацию специалисту Национального центра общественного здравоохранения, который следит за конкретным человеком.

Указаны обязательные условия самоизоляции дома и в других помещениях. Например, больной должен находиться в отдельной квартире или отдельной хорошо проветриваемой комнате, с отдельным санузлом, окна и двери в это помещение должны быть плотно закрыты.

Люди, у которых был контакт с больным, если есть такая возможность, должны быть изолированы в отдельной хорошо проветриваемой комнате. Если это невозможно, члены семьи должны соблюдать дистанцию в 2 м и спать на разных кроватях.

Есть и отдельные требования гигиены:

Бытовые отходы надо выбрасывать в отдельный контейнер, одежду стирать с помощью обычных средств при температуре 60–90 градусов. Посуду мыть горячей водой обычным средством для мытья посуды или в посудомоечной машине.

Поверхности, до которых часто дотрагиваются, надо часто дезинфицировать специальным дезинфектором, с концентрацией алкоголя не меньше 70% или бытовым отбеливателем с концентрацией хлора 0,5%. Надо часто мыть руки, а вытирать их бумажными полотенцами.

Рекомендуется носить медицинские маски, особенно при общении с другими людьми.

2–3 раза в день надо проветривать помещения.

Пользоваться отдельным постельным бельем, столовыми приборами.

Ответственность

Административная – за нарушение порядка профилактики и контроля инфекционных заболеваний грозит предупреждение или штраф в размере 60-120 евро. За повторное нарушение 140–600 евро, а юридическим или другим ответственным лицам – 500-1200 евро. Если такие нарушения грозят распространением инфекционных заболеваний, то грозит штраф в размере 300-500 евро.

Уголовная – за нарушения этих правил, если они повлекли за собой последствия - кто-то заразился или началась эпидемия, грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. Человек, который был информирован о своей болезни, но при этом нарушил правила общения с другими людьми, может получить наказание в виде общественных работ или штрафа, ограничения свободы или ареста.

Гражданская ответственность – каждый человек обязан соблюдать правила такого поведения, чтобы не нанести вред другим жителям. Ответственное лицо обязано полностью возместить нанесенный другим лицам моральный и материальный ущерб.