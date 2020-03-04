Минздрав Литвы рекомендует: собираетесь на Ярмарку Казюкаса - рационально оцените состояние своего здоровья

"По сути мероприятия на открытом воздухе, не в помещениях, не отзываются, между тем, программы самих культурных мероприятий корректируются, на Ярмарке Казюкаса отказались от детской ярмарки на Ратуше, а помещения сквера дизайна будут открыты, чтобы была циркуляция воздуха", – сказала BNS советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Ева Дирмайте.

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Во вторник Министерство здравоохранения Литвы рекомендовало отозвать массовые мероприятия, однако в каждом случае принимать решения с учетом риска конкретного мероприятия.

"С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения самоуправление предлагает избегать мест массового скопления тем людям, которые болеют хроническими болезнями, с ослабленной иммунной системой. Мы призываем людей, планирующих посетить ярмарку, очень рационально оценить состояние своего здоровья", – отметила она.

Торговцам рекомендовано иметь дезинфицирующую жидкость, создать возможность оплаты банковскими карточками.

В некоторых странах Азии, в ряде регионов Северной Италии в связи с угрозой распространения коронавируса отказались от проведения месс, однако Литовская конференция епископов (ЛКЕ) пока не рассматривала такой возможности, сообщила BNS пресс-секретарь ЛКЕ Ева Урбонайте-Вайнене.

По данным на вторник после обеда в Литве был проведен 201 тест на коронавирус. Единственным подтвержденным случаем в Литве остается заражение жительницы Шяуляй, вернувшейся из Италии на минувшей неделе.

Во всём мире зарегистрировано более 91,3 тыс. заболеваний COVID-19, более 3,1 тыс. человек умерло, около 48 тыс. выздоровело.