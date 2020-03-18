"Перед лицом возможных утрат в связи с распространением коронавируса COVID-19, что показывает печальный опыт стран ЕС, кроме того, цель таких действий - пресечение распространения коронавируса, поэтому были подготовлены рекомендации как готовить к похоронам тело и прощаться с умершими от коронавируса", – сказано в пресс-релизе.
Перечислены следующие правила:
- Тело в том месте, где наступила смерть, помещают в непроницаемый пластиковый пакет и перевозят в морг или передают компании, предоставляющей ритуальные услуги.
– Помещать тело в пакет должны два человека;
– На этих людях должна быть вся необходимая защита (водонепроницаемый халат с длинными рукавами или халат с водонепроницаемым передником, респиратор, очки, перчатки);
– После того как тело помещают в пакет, пакет снаружи дезинфицируют;
– Перед тем как вывезти тело из помещения, дезинфицируют каталку, а работники снимают защитную одежду;
– В морге больницы пакет можно открыть, чтобы показать покойного близким. На работнике морга должна быть вся необходимая защита.
– Если надо провести вскрытие, тело можно держать в холодильнике, а вскрытие проводят с соблюдением всех правил безопасности.
– Обмывание тела покойного и выполнение других процедур подготовки к похоронам проводят люди в защитной одежде.
– Бальзамировать покойного не рекомендуется, но если есть такая необходимость, то процедуру проводят с соблюдением всех правил безопасности и защиты.
– Работники морга, учреждения, предоставляющего услуги кремации и похорон, должны быть информированы о том, что человек скончался от коронавируса.
– Работники, которые непосредственно контактируют с телом покойного, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами или халате с водонепроницаемым передником, респираторе, очках, перчатках.
– Работники, которые проводят вскрытие, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами, респираторе FFP2 или FFP3, очках, перчатках, защитной обуви.
– Пустые пакеты следует утилизировать как инфицированные медицинские отходы.
Минздрав предоставляет правила прощания с человеком, который скончался от коронавируса:
– Прощание не может проходить в помещении, если оно не получило специальное разрешение-гигиенический паспорт.
– Останки рекомендуется кремировать или выставлять в зале в закрытом гробу.
– Зал, в котором проходит прощание и все подсобные помещения после выноса тела должны пройти дезинфекцию.
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