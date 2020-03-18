"Перед лицом возможных утрат в связи с распространением коронавируса COVID-19, что показывает печальный опыт стран ЕС, кроме того, цель таких действий - пресечение распространения коронавируса, поэтому были подготовлены рекомендации как готовить к похоронам тело и прощаться с умершими от коронавируса", – сказано в пресс-релизе.

Перечислены следующие правила:

- Тело в том месте, где наступила смерть, помещают в непроницаемый пластиковый пакет и перевозят в морг или передают компании, предоставляющей ритуальные услуги.

– Помещать тело в пакет должны два человека;

– На этих людях должна быть вся необходимая защита (водонепроницаемый халат с длинными рукавами или халат с водонепроницаемым передником, респиратор, очки, перчатки);

– После того как тело помещают в пакет, пакет снаружи дезинфицируют;

– Перед тем как вывезти тело из помещения, дезинфицируют каталку, а работники снимают защитную одежду;

– В морге больницы пакет можно открыть, чтобы показать покойного близким. На работнике морга должна быть вся необходимая защита.

– Если надо провести вскрытие, тело можно держать в холодильнике, а вскрытие проводят с соблюдением всех правил безопасности.

– Обмывание тела покойного и выполнение других процедур подготовки к похоронам проводят люди в защитной одежде.

– Бальзамировать покойного не рекомендуется, но если есть такая необходимость, то процедуру проводят с соблюдением всех правил безопасности и защиты.

– Работники морга, учреждения, предоставляющего услуги кремации и похорон, должны быть информированы о том, что человек скончался от коронавируса.

– Работники, которые непосредственно контактируют с телом покойного, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами или халате с водонепроницаемым передником, респираторе, очках, перчатках.

– Работники, которые проводят вскрытие, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами, респираторе FFP2 или FFP3, очках, перчатках, защитной обуви.

– Пустые пакеты следует утилизировать как инфицированные медицинские отходы.

Минздрав предоставляет правила прощания с человеком, который скончался от коронавируса:

– Прощание не может проходить в помещении, если оно не получило специальное разрешение-гигиенический паспорт.

– Останки рекомендуется кремировать или выставлять в зале в закрытом гробу.

– Зал, в котором проходит прощание и все подсобные помещения после выноса тела должны пройти дезинфекцию.