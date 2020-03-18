aA
Минздрав Литвы подготовил рекомендации в связи с тем, "как готовить к похоронам тело и прощаться" со скончавшимися от коронавируса. В пресс-релизе министерства сказано, что такой порядок был разработан на случай, если не удастся избежать смертей от этого вируса. На сегодняшний момент болезнь уносит жизни людей во многих странах мира.
Laidotuvės
Laidotuvės
© Shutterstock

"Перед лицом возможных утрат в связи с распространением коронавируса COVID-19, что показывает печальный опыт стран ЕС, кроме того, цель таких действий - пресечение распространения коронавируса, поэтому были подготовлены рекомендации как готовить к похоронам тело и прощаться с умершими от коронавируса", – сказано в пресс-релизе.

Статьи по теме:
Последние данные: в Паневежисе изолирован 51 врач  (20)
В Вильнюсе установлен еще один случай коронавируса  (23)

Перечислены следующие правила:

- Тело в том месте, где наступила смерть, помещают в непроницаемый пластиковый пакет и перевозят в морг или передают компании, предоставляющей ритуальные услуги.

– Помещать тело в пакет должны два человека;

– На этих людях должна быть вся необходимая защита (водонепроницаемый халат с длинными рукавами или халат с водонепроницаемым передником, респиратор, очки, перчатки);

– После того как тело помещают в пакет, пакет снаружи дезинфицируют;

– Перед тем как вывезти тело из помещения, дезинфицируют каталку, а работники снимают защитную одежду;

– В морге больницы пакет можно открыть, чтобы показать покойного близким. На работнике морга должна быть вся необходимая защита.

– Если надо провести вскрытие, тело можно держать в холодильнике, а вскрытие проводят с соблюдением всех правил безопасности.

– Обмывание тела покойного и выполнение других процедур подготовки к похоронам проводят люди в защитной одежде.

– Бальзамировать покойного не рекомендуется, но если есть такая необходимость, то процедуру проводят с соблюдением всех правил безопасности и защиты.

– Работники морга, учреждения, предоставляющего услуги кремации и похорон, должны быть информированы о том, что человек скончался от коронавируса.

– Работники, которые непосредственно контактируют с телом покойного, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами или халате с водонепроницаемым передником, респираторе, очках, перчатках.

– Работники, которые проводят вскрытие, должны быть в водонепроницаемом халате с длинными рукавами, респираторе FFP2 или FFP3, очках, перчатках, защитной обуви.

– Пустые пакеты следует утилизировать как инфицированные медицинские отходы.

Минздрав предоставляет правила прощания с человеком, который скончался от коронавируса:

– Прощание не может проходить в помещении, если оно не получило специальное разрешение-гигиенический паспорт.

– Останки рекомендуется кремировать или выставлять в зале в закрытом гробу.

– Зал, в котором проходит прощание и все подсобные помещения после выноса тела должны пройти дезинфекцию.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Выплаты по уходу за детьми родителям будут - на все время карантина

Во вторник парламент Литвы принял поправки, согласно...

Представитель правительства: во вторник в полицию сообщили о 255 случаях нарушения карантина (13)

В Литве зафиксировано 26 подтвержденных случаев...

ЕС предупреждает о прокремлевской кампании дезинформации, связанной с коронавирусом (51)

"Российские прокремлевские СМИ ведут "значительную...

Профессор рассказал, что ждет переболевших коронавирусом: последствия могут проявиться и через десятилетия (40)

В передаче "День Delfi" Витаутас Усонис рассказал о...

В Литве из-за карантина закрыты нотариальные конторы

В Литве действует карантин в связи с угрозой...

Сейм Литвы: работодатели, сохраняющие рабочие места, получат субсидии (13)

Парламент Литвы утвердил экономические меры помощи...

TOP новостей

В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны (5)

В Литве зафиксирован первый случай коронавируса,...

Представлены маршруты, по которым ездили больные коронавирусом: просят отозваться тех, кто был там (11)

Литовский Национальный центр общественного...

На время карантина в Литве ограничивается продажа безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка (3)

Минздрав Литвы распорядился на время карантина...

В Литве ещё 7 новых случаев коронавируса общее число - 33 (5)

В среду в Литве подтверждено ещё 7 новых случаев...

Жителя Шяуляй, у которого выявили коронавирус, отправили лечиться домой

Минздрав Литвы подтвердил, что в Литве выявили 33...

|Maža didelių žinių kaina