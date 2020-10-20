Минздрав Литвы рассказал, по каким признакам муниципалитеты разобьют на три группы

В муниципалитетах из зеленой зоны нет требования вводить какие-то ограничения.

"Зеленая зона означает, что там уровень коронавируса низкий, значит, в муниципалитете не надо придерживаться дополнительных ограничений. В эту зону войдут муниципалитеты с уровнем заболеваемости до 25 случаев на 100 000 жителей, а процент положительных результатов – меньше 4%", – сказано в ответе Минздрава Delfi.

Желтая зона означает введение дополнительных рекомендаций.

"Желтая зона означает, что в этих муниципалитетах уже надо соблюдать рекомендации экспертов, чтобы обуздать распространение вируса. В эту зону войдут муниципалитеты с показателем до 50 случаев на 100 000 жителей, а количество положительных тестов – больше 4% или уровень заболеваемости 25–150 случаев на 100 жителей, а количество положительных тестов – меньше 4%. Сейчас в эту зону входят Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Паневежис", – отмечает Минздрав.

В красных муниципалитетах будет вводиться локальный карантин.

"Красная зона – самая опасная, муниципалитеты из этой зоны не только должны соблюдать требования специалистов. Там уже появляется необходимость объявления карантина. Будут ограничения в сфере общественной жизни, мероприятий, работы дошкольных и школьных учреждений, в общественных местах надо носить маски, соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий. В красную зону входят муниципалитеты с уровнем заболевания выше 50, при более чем 4% положительных тестов или – больше 150 случаев на 100 000 жителей", – сообщает Минздрав.

Delfi напоминает, что вопрос введения новой оценки муниципалитетов правительство рассмотрит 21 октября на заседании.