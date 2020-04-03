Минздрав Литвы распорядился снизить масштабы тестирования на коронавирус

Вильнюсский муниципалитет ранее сообщал, что нужное количество тестируемых по номеру 1808 не регистрируют, поэтому попросил разрешить дополнительную проверку врачей, членов семей больных и иностранцев.
"В результате в Вильнюсе количество взятых образцов снизится с 450 до 220", – сказано в сообщении.
По данным муниципалитета, министерство сообщило, что проблема в том, что у лабораторий недостаточно мощностей.
Каунасский муниципалитет 3 апреля сообщил, что с субботы вместо 180 будет брать почти 400 образцов в день.
Представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал, что 5 апреля в мобильных пунктах возьмут меньше образцов, чтобы не было большого количества непроверенных образцов.
"В воскресенье в мобильных пунктах возьмут меньше образцов, чтобы лаборатория могла проверить накопившиеся. Меня заверили, что срок годности накопившихся образцов не истек", – сказал Сурплис.
Он заметил, что в скором времени Минздрав установит порядок работы мобильных пунктов и лабораторий.
"В ближайшее время Минздрав установит порядок приоритета исследования образцов. Все будет зависеть от симптомов, которые чувствует человек, насколько серьезно он болен, относится ли к группе риска. Чтобы всем было понятно, почему одни образы исследуют дольше, а другие быстрее", – прибавил Сурплис.
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