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Вильнюсский муниципалитет сообщает, что получил от Минздрава указания о сокращении работы мобильных центров тестирования на COVID-19 наполовину – они будут работать не 12, а 6 часов. В результате в два раза сократится количество взятых в этих пунктах образцов – с 450 до 220.
Минздрав Литвы распорядился снизить масштабы тестирования на коронавирус
© DELFI / Josvydas Elinskas

Вильнюсский муниципалитет ранее сообщал, что нужное количество тестируемых по номеру 1808 не регистрируют, поэтому попросил разрешить дополнительную проверку врачей, членов семей больных и иностранцев.

"В результате в Вильнюсе количество взятых образцов снизится с 450 до 220", – сказано в сообщении.

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По данным муниципалитета, министерство сообщило, что проблема в том, что у лабораторий недостаточно мощностей.

Каунасский муниципалитет 3 апреля сообщил, что с субботы вместо 180 будет брать почти 400 образцов в день.

Представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал, что 5 апреля в мобильных пунктах возьмут меньше образцов, чтобы не было большого количества непроверенных образцов.

"В воскресенье в мобильных пунктах возьмут меньше образцов, чтобы лаборатория могла проверить накопившиеся. Меня заверили, что срок годности накопившихся образцов не истек", – сказал Сурплис.

Он заметил, что в скором времени Минздрав установит порядок работы мобильных пунктов и лабораторий.

"В ближайшее время Минздрав установит порядок приоритета исследования образцов. Все будет зависеть от симптомов, которые чувствует человек, насколько серьезно он болен, относится ли к группе риска. Чтобы всем было понятно, почему одни образы исследуют дольше, а другие быстрее", – прибавил Сурплис.

ru.DELFI.lt
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