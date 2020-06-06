aA
Минздрав Литвы объявил список стран, который будет действовать с 8-14 июня - приезжим из этих стран не надо проводить в карантине 14 дней. Кроме того, появился новый список стран, из которых разрешен въезд, но придется изолироваться на две недели. Также установлено, что в Литву нельзя приезжать из таких стран, как Швеция, Великобритания, Северная Ирландия и Португалия.
Минздрав Литвы представил список стран, приезжим из которых не требуется изоляция
© AFP / Scanpix

Приезжие из Бельгии и Австрии должны провести в карантине 14 дней. Граждане Литвы могут вернуться на родину из всех стран, но приехавшим из вышеупомянутых стран придется 14 дней провести в карантине.

Минздрав напоминает, что в Литву можно приезжать из стран, где в последние две недели уровень заболевания составлял 15-25 человек на 100 000, только в таком случае придется две недели провести в изоляции. Если человек приехал из страны, где число заболеваний составляет меньше 15 человек на 100 000 жителей, то изолироваться не надо.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: внешние границы ЕС, скорее всего, будут закрыты до конца июня  (8)
Карантин для въезжающих в Британию: сумбур и потери для туризма?  (3)

Надо ли человеку проводить 14 дней в изоляции, будет зависеть от исходной точки поездки. То есть если человек ехал из страны с низким риском, через другие страны, но не останавливался в них и может это доказать, то ему не надо изолироваться.

Правда, это не действует в случае со Швецией. Важно знать, что все, кто прибывает из Швеции на пароме должны будут провести 14 дней в изоляции, даже если человек приехал на паром из Норвегии или Дании.

Минздрав напоминает, что список стран меняется каждую неделю, поэтому очень важно следить за информацией.

Важно помнить, что даже если страна попадает в литовский список, это не значит, что граждан Литвы в нее впускают – до сих пор нет общего соглашения между странами европейской экономической зоны. Однако единые условия действуют в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

Этот порядок распространяется на страны европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию, Северную Ирландию. Решений относительно третьих стран пока нет.

Valstybių sąrašas
Valstybių sąrašas
© DELFI

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Болгария с 1 июня открыла свои границы для туристов из стран Балтии (10)

С 1 июня Болгария открыла свои границы для туристов из 29...

Вернувшиеся из-за границы и вынужденные находиться в самоизоляции смогут удаляться от места нахождения на 1 км (11)

Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, которым...

МИД Литвы отменяет рекомендации не ехать в страны Европейского экономического пространства (1)

МИД Литвы в понедельник сообщил, что отменяет...

Литва открывается: Минздрав объявил список стран, приехавшим из которых не нужна изоляция (18)

С 1 июня Литва открывает свои границы для граждан других...

С понедельника в Литве смягчается карантин: разрешаются мероприятия, открываются границы, некоторые школы (23)

С понедельника в Литве начинается новый этап смягчения...

TOP новостей

Минздрав Литвы представил список стран, приезжим из которых не требуется изоляция (1)

Минздрав Литвы объявил список стран, который будет...

Как попасть к врачу? Карантин-то отменят, а действующий порядок останется (18)

В Паневежисе известный телеоператор и фотограф после...

Фермер, принимающий на работу эмигрантов: если они получают 800 евро - не эмигрируют (96)

Во время карантина люди лишились возможности...

На дорогах Литвы появятся сотни радаров, первые установят в этом году (14)

После того как Министерство транспорта раскритиковало...

В Литве установлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом (19)

За прошедшие сутки в Литве установили 11 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina