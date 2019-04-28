"Если лекарство стоит очень и очень дорого, и при этом значительно не сказывается на увеличении продолжительности жизни пациента, то встает вопрос, стоит ли включать такой препарат в число компенсируемых, может, лучше предоставит пациенту другую помощь", – сказал LRT министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Несмотря на то, что Минздрав обещает учитывать состояние каждого пациента в отдельности, производители лекарств и организации, объединяющие пациентов, критикуют новое предложение и говорят, что в результате пациенты могут не получить необходимые лекарства.
В соответствии с предложенными поправками, намереваются не только оценивать влияние лекарств на состояние здоровья, но и их экономическую пользу. Так же предполагают, что в составе комиссии, которая будет решать вопрос компенсации, будут не 4, а 6 врачей.
Поправки к закону еще будет обсуждать парламент. По подсчетам Больничной кассы, всего государство в 2018 году истратило на компенсируемые лекарства больше 200 млн. евро.
Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (9)
Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...
Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (4)
В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...
Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (2)
В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....
Сразу после летних выходных – неприятные перемены: по ночам ожидаются заморозки (14)
В воскресенье ночью по-прежнему будет тепло - 9-14...
TOP новостей
Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (4)
В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...
Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (9)
Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...
Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (2)
В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....
Сразу после летних выходных – неприятные перемены: по ночам ожидаются заморозки (14)
В воскресенье ночью по-прежнему будет тепло - 9-14...