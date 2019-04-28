В парламенте Литвы рассматривают новый порядок компенсации лекарств – Минздрав намерен установить максимальную сумму компенсации – 30 000 евро. После того как эта сумма будет превышена, компенсировать медикаменты не рекомендуется, сообщает телевидение LRT.
Vaistai
© Shutterstock

"Если лекарство стоит очень и очень дорого, и при этом значительно не сказывается на увеличении продолжительности жизни пациента, то встает вопрос, стоит ли включать такой препарат в число компенсируемых, может, лучше предоставит пациенту другую помощь", – сказал LRT министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Статьи по теме:
Больничной кассе могут разрешить закупать лекарства для заключённых со СПИДом  (4)
Министр здравоохранения Литвы изменит закон ради нового порядка выдачи компенсируемых лекарств  (26)

Несмотря на то, что Минздрав обещает учитывать состояние каждого пациента в отдельности, производители лекарств и организации, объединяющие пациентов, критикуют новое предложение и говорят, что в результате пациенты могут не получить необходимые лекарства.

В соответствии с предложенными поправками, намереваются не только оценивать влияние лекарств на состояние здоровья, но и их экономическую пользу. Так же предполагают, что в составе комиссии, которая будет решать вопрос компенсации, будут не 4, а 6 врачей.

Поправки к закону еще будет обсуждать парламент. По подсчетам Больничной кассы, всего государство в 2018 году истратило на компенсируемые лекарства больше 200 млн. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Новых Валькининкай прошел праздник строчков

27 апреля после обеда в Варенском районе, в Новых...

Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (9)

Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...

Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (4)

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...

Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (2)

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....

Сразу после летних выходных – неприятные перемены: по ночам ожидаются заморозки (14)

В воскресенье ночью по-прежнему будет тепло - 9-14...

TOP новостей

Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (4)

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...

Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (9)

Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...

Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (2)

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....

Сразу после летних выходных – неприятные перемены: по ночам ожидаются заморозки (14)

В воскресенье ночью по-прежнему будет тепло - 9-14...

Пляжи в Литве получили Голубые флаги (29)

На пляжах парка Бирутес в Паланге и Клайпеде с начала...