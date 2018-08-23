Это предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения Литвы вместе с другими ведомствами поправки к Закону о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий.
В поправках предлагается с ноября 2020 года ввести единую упаковку для табачных изделий. На пачках сигарет и на их внешних упаковках могут быть указаны только названия предприятия, товарной марки и товара, сделанные стандартным шрифтом и цветом только в установленном государством порядке, любые элементы или признаки, воспроизводящие логотип, будут запрещены.
Единая упаковка для сигарет уже узаконена в Ирландии, Франции, Норвегии, Венгрии, Словении и Великобритании, а также в Австралии и Новой Зеландии.
Этими поправками с ноября следующего года предлагается публично экспонировать в местах розничной торговли, за исключением специализированных магазинов и отделов, табачные изделия, а также трубки, мундштуки, бытовые машинки для скручивания сигарет-самокруток. Магазины смогут указывать только их названия и цены. Также предлагается ввести запрет на сообщения о снижении цен на табачные изделия и сопутствующие товары.
С ноября следующего года предлагается расширить зоны, в которых будет запрещено курение - запретить курение в летних кафе, на общих балконах, террасах и в галереях многоквартирных домов, на закрытых остановках общественного транспорта, на пляжах, детских площадках.
Сейчас в Литве запрещено курить во всех образовательных и социальных учреждениях, на закрытых местах работы (за исключением специальных зон для курения), в общих жилых помещениях и других помещениях общего пользования, в которых некурящие могут быть вынуждены вдыхать табачный дым, в ресторанах, кафе, барах, клубах, на дискотеках, в интернет-кафе, игорных домах, в других местах проведения досуга, за исключением специальных клубов для курильщиков сигарет или трубок.
Также запрещено купить в салонах автомобилей, если в них находятся лица моложе 18 лет или беременные женщины.
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