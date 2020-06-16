Минздрав Литвы пополнил список симптомов COVID-19

Характеристика случая дополнена в соответствии с Европейским центром превенции и контроля заболеваний решением министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги.
Характеристика случая предполагает эпидемиологические критерии – человек, возможно болен коронавирусом, если он хотя бы раз за последние 14 дней до появления симптомов контактировал с человеком, у которого установили болезнь, или был в доме опеки, где у работников или пациентов был установлен коронавирус.
Подтвержденными считаются случаи, которые были установлены в лаборатории.
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