Минздрав Литвы пополнил список симптомов COVID-19

Характеристика случая дополнена в соответствии с Европейским центром превенции и контроля заболеваний решением министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги.

Характеристика случая предполагает эпидемиологические критерии – человек, возможно болен коронавирусом, если он хотя бы раз за последние 14 дней до появления симптомов контактировал с человеком, у которого установили болезнь, или был в доме опеки, где у работников или пациентов был установлен коронавирус.

Подтвержденными считаются случаи, которые были установлены в лаборатории.