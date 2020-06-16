aA
Минздрав Литвы обновил список симптомов коронавируса (COVID-19) и наряду с ранее перечисленными – температура, кашель и тяжелое дыхание – включил в него утрату или притупление обоняния и вкуса. Есть и менее специфические симптомы – головная и мышечная боль, озноб, усталость, рвота или понос, сказано в пресс-релизе.
Минздрав Литвы пополнил список симптомов COVID-19
© DELFI / Domantas Pipas

Характеристика случая дополнена в соответствии с Европейским центром превенции и контроля заболеваний решением министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги.

Характеристика случая предполагает эпидемиологические критерии – человек, возможно болен коронавирусом, если он хотя бы раз за последние 14 дней до появления симптомов контактировал с человеком, у которого установили болезнь, или был в доме опеки, где у работников или пациентов был установлен коронавирус.

Подтвержденными считаются случаи, которые были установлены в лаборатории.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Задержавшихся в Литве из-за карантина иностранцев не будут наказывать

Иностранцев, чьи разрешения на пребывание в Литве...

Все новые случаи коронавируса - в Вильнюсе, особое внимание уделят одной улице столицы (1)

Все три новых случая коронавируса зафиксированы в...

В среду в Литве отзывают карантин: что надо знать (11)

С 17 июня карантин в Литве отменяется. Как изменится...

Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран (8)

Снова обновлен список стран, гражданам которых...

Минздрав Литвы объявил список из 45 стран, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной (53)

Минздрав Литвы утвердил список 45 стран, в которых за...

TOP новостей

В среду в Литве отзывают карантин: что надо знать (11)

С 17 июня карантин в Литве отменяется. Как изменится...

Водители не могут вернуться в Литву: говорят о сниженных зарплатах и рабском труде (28)

В литовском транспортном секторе работает немало...

Palanga Palanga Palanga

Отдыхающие на взморье: если вам не нравится Паланга - вы избалованы (18)

Пандемия коронавируса смешала летние планы многих...

Все новые случаи коронавируса - в Вильнюсе, особое внимание уделят одной улице столицы (1)

Все три новых случая коронавируса зафиксированы в...

Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран (8)

Снова обновлен список стран, гражданам которых...

|Maža didelių žinių kaina