Минздрав сообщил, что пробирки лаборатории Национального центра общественного здравоохранения были переданы в 15 ч. "Как и обещали, больше 100 000 пробирок уже в Литве", – сообщила в фейсбуке представитель главы Минздрава Лина Бушинскайте.
Лаборатория НЦОЗ сообщала, что намерена в срочном порядке купить 220 500 пробирок после того, как не состоялся объявленный в сентябре конкурс на покупку 410 000 пробирок.
По словам главы лаборатории, проблемы начались, когда несколько поставщиков заявили, что не могут доставить нужное количество пробирок.
Надеются, что после оформления нового заказа все заказанные пробирки доставят в течение трех недель.
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