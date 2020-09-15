"После появления информации о том, что некоторые медучреждения требуют, чтобы роженицы во время родов надевали маски, Минздрав информирует, что в законе нет таких требований. Упомянутые в СМИ случаи, видимо, связаны с внутренним порядком, установленным в роддоме, однако Минздрав считает эти требования избыточными", – сказано в пресс-релизе.
Минздрав напоминает, что медучреждения обязаны соблюдать требования по контролю над инфекцией, включая ношение масок, за исключением случаев, когда это невозможно в силу состояния человека или в силу особенностей, связанных с предоставлением конкретных услуг.
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