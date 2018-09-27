Дезинформация о некачественной вакцине от гриппа в Литве недопустима, утверждают учреждения здравоохранения Литвы.
© ELTA

Позицию руководства Минздрава по этому вопросу представила советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене. Она сожалела о том, что некоторые политики и врачи распространяют дезинформацию о доставленной вакцине.

"Еще раз сообщаем - все вакцины от сезонного гриппа изготавливают по рекомендуемому ВОЗ антигенному составу, а их эффективность и безопасность подтверждены во время регистрации", - сказала Бушинскайте-Шрюбене.

По словам ВРИО Государственной больничной кассы Вячеслава Закса, вакцина - это самый безопасный и надежный способ защиты от осложнений после гриппа, особенно для людей из группы риска.

Статьи по теме:
Больничные кассы Литвы закупили свыше 130 000 доз вакцины против гриппа  (51)
Назревает скандал: в Литву поставляют неочищенную вакцину от гриппа?  (33)

"В 2018-2019 гг мы закупили почти на 10 000 доз вакцины больше, чем год назад - почти 132 000 доз вакцины Influvac за 491 000 евро. Такое количество указали литовские учреждения системы здравоохранения", - сказал Закс.

По словам представителя Государственной службы по контролю за лекарствами, вакцина Influvac зарегистрирована почти во всех странах Евросоюза.

"Ежегодно обновляют состав сезонной вакцин. Последнее обновление было сделано в августе этого года, поэтому вакцина отвечает требованиям ВОЗ для Северного полушария и постановлению ЕС на сезон 2018/2019 г.", - сказал заместитель начальника службы Жидрунас Мартиненас.

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Дайва Размувене подчеркнула, что сезонная вакцина от гриппа жизненно необходима для защиты общества от тяжелых форм гриппа, госпитализации, осложнений и летального исхода особенно для людей из группы риска.

Бесплатно от гриппа в Литве прививают людей старше 65 лет, беременных, людей, живущих в домах социальной опеки и хосписах, жителей, больных хроническими заболеваниями сердца и сосудов, дыхательных путей, людей с болезнями почек, хроническими болезнями, связанными с иммунитетом, онкобольных, работников поликлиник и больниц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Вилкавишкисе бывший депутат бил палкой собаку (9)

Выяснилось, что мужчина, который пришел в чужой двор и...

Минздрав Литвы опровергает информацию о некачественной вакцине от гриппа (4)

Дезинформация о некачественной вакцине от гриппа в...

Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ (109)

Истребители Германии и Бельгии перехватили два...

Audra Kaune

Предупреждение: прошлой ночью была репетиция, настоящая буря еще впереди

Минувшей ночью на литовском взморье разразилась буря,...

Литовские водительские права будут признаваться в Японии, США, Новой Зеландии, Таиланде (7)

Сейм Литвы высказался за ратификацию международной...

TOP новостей

Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (40)

Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...

Минздрав Литвы опровергает информацию о некачественной вакцине от гриппа (4)

Дезинформация о некачественной вакцине от гриппа в...

Самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем стратегические бомбардировщики РФ (109)

Истребители Германии и Бельгии перехватили два...

Президент: у глобализации есть и темная сторона (11)

В четверг, выступая в ООН , президент Литвы Даля...

В Вилкавишкисе бывший депутат бил палкой собаку (9)

Выяснилось, что мужчина, который пришел в чужой двор и...