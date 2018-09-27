Позицию руководства Минздрава по этому вопросу представила советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене. Она сожалела о том, что некоторые политики и врачи распространяют дезинформацию о доставленной вакцине.

"Еще раз сообщаем - все вакцины от сезонного гриппа изготавливают по рекомендуемому ВОЗ антигенному составу, а их эффективность и безопасность подтверждены во время регистрации", - сказала Бушинскайте-Шрюбене.

По словам ВРИО Государственной больничной кассы Вячеслава Закса, вакцина - это самый безопасный и надежный способ защиты от осложнений после гриппа, особенно для людей из группы риска.

"В 2018-2019 гг мы закупили почти на 10 000 доз вакцины больше, чем год назад - почти 132 000 доз вакцины Influvac за 491 000 евро. Такое количество указали литовские учреждения системы здравоохранения", - сказал Закс.

По словам представителя Государственной службы по контролю за лекарствами, вакцина Influvac зарегистрирована почти во всех странах Евросоюза.

"Ежегодно обновляют состав сезонной вакцин. Последнее обновление было сделано в августе этого года, поэтому вакцина отвечает требованиям ВОЗ для Северного полушария и постановлению ЕС на сезон 2018/2019 г.", - сказал заместитель начальника службы Жидрунас Мартиненас.

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Дайва Размувене подчеркнула, что сезонная вакцина от гриппа жизненно необходима для защиты общества от тяжелых форм гриппа, госпитализации, осложнений и летального исхода особенно для людей из группы риска.

Бесплатно от гриппа в Литве прививают людей старше 65 лет, беременных, людей, живущих в домах социальной опеки и хосписах, жителей, больных хроническими заболеваниями сердца и сосудов, дыхательных путей, людей с болезнями почек, хроническими болезнями, связанными с иммунитетом, онкобольных, работников поликлиник и больниц.