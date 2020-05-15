Минздрав Литвы объявил, на каких условиях смогут открыться салоны красоты и спортклубы

Уже открывшиеся некоторое время назад салоны красоты смогут предоставлять больше видов услуг - по уходу за волосами, лицом, телом и ногтями, нанесению татуировок, перманентному макияжу, пирсингу, услуги соляриев и пр.

Услуги в салонах красоты должны будут предоставляться так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв. метров или услуги одновременно должны предоставляться одному клиенту.

Также салоны красоты обязаны обеспечить расстояние не менее 2 метров между местами мастеров. Если возможности обеспечить такое расстояние нет, разрешается работать только на каждом втором рабочем месте.

Клиенты будут запускаться в салон только в масках, рекомендуется измерять им температуру.

При предоставлении услуг мастера в салонах должны быть в одноразовых масках и защитных щитках для лица или же в респираторе типа FFP2 и защитных очках. Во время некоторых процедур и клиент, и мастер должны быть в масках.

Также с понедельника снимаются некоторые ограничения при занятиях спортом: профессиональные спортсмены смогут тренироваться без ограничений физической дистанции, открываются спортклубы. Рекомендуется измерять температуру их посетителям.

Тренировки в спортклубах могут проходить только с соблюдением требования площади 5 кв. м. на одного человека и расстояния не менее 2 м между людьми. В групповых тренировках сможет участвовать не более 10 человек, за исключением членов семей.

Сотрудники персонала спортклубов в закрытых помещениях должны носить маски, респираторы или другие средства защиты.

С понедельника смогут открыться и кружки для детей. В них сможет заниматься одновременно не более 10 детей, на занятия родители обязаны приводить только здоровых детей.

Рекомендуется на входе измерять температуру всем детям, детей с хроническими заболеваниями в кружки не приводить.

В помещениях на каждого ребенка должна приходиться площадь не менее 5 кв м. И на открытом воздухе, и в помещениях должен соблюдаться принцип изоляции групп.

Персоналу в закрытых помещениях рекомендуется носить маски.

С понедельника смогут открыться и казино, салоны игровых автоматов. В этих заведениях тоже действует требование ограничивать потоки посетителей, обеспечивать на каждого не менее 10 кв м площади и расстояние не менее 2 м между людьми. Игорные заведения смогут работать с 8 до 22 часов.