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Министерство здравоохранения Литвы объявило условия, на которых с понедельника, когда вступят в силу новые послабления в карантине, смогут вновь открыться салоны красоты, спортивные клубы, детские кружки, казино.
Минздрав Литвы объявил, на каких условиях смогут открыться салоны красоты и спортклубы
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Уже открывшиеся некоторое время назад салоны красоты смогут предоставлять больше видов услуг - по уходу за волосами, лицом, телом и ногтями, нанесению татуировок, перманентному макияжу, пирсингу, услуги соляриев и пр.

Услуги в салонах красоты должны будут предоставляться так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв. метров или услуги одновременно должны предоставляться одному клиенту.

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Также салоны красоты обязаны обеспечить расстояние не менее 2 метров между местами мастеров. Если возможности обеспечить такое расстояние нет, разрешается работать только на каждом втором рабочем месте.

Клиенты будут запускаться в салон только в масках, рекомендуется измерять им температуру.

При предоставлении услуг мастера в салонах должны быть в одноразовых масках и защитных щитках для лица или же в респираторе типа FFP2 и защитных очках. Во время некоторых процедур и клиент, и мастер должны быть в масках.

Также с понедельника снимаются некоторые ограничения при занятиях спортом: профессиональные спортсмены смогут тренироваться без ограничений физической дистанции, открываются спортклубы. Рекомендуется измерять температуру их посетителям.

Тренировки в спортклубах могут проходить только с соблюдением требования площади 5 кв. м. на одного человека и расстояния не менее 2 м между людьми. В групповых тренировках сможет участвовать не более 10 человек, за исключением членов семей.

Сотрудники персонала спортклубов в закрытых помещениях должны носить маски, респираторы или другие средства защиты.

С понедельника смогут открыться и кружки для детей. В них сможет заниматься одновременно не более 10 детей, на занятия родители обязаны приводить только здоровых детей.

Рекомендуется на входе измерять температуру всем детям, детей с хроническими заболеваниями в кружки не приводить.

В помещениях на каждого ребенка должна приходиться площадь не менее 5 кв м. И на открытом воздухе, и в помещениях должен соблюдаться принцип изоляции групп.

Персоналу в закрытых помещениях рекомендуется носить маски.

С понедельника смогут открыться и казино, салоны игровых автоматов. В этих заведениях тоже действует требование ограничивать потоки посетителей, обеспечивать на каждого не менее 10 кв м площади и расстояние не менее 2 м между людьми. Игорные заведения смогут работать с 8 до 22 часов.

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