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Минздрав Литвы с учетом эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Литве и в мире с целью сокращения случаев заражения коронавирусом обновил рекомендации для общества.
Минздрав Литвы обновил рекомендации по защите от коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

Минздрав напоминает, что в закрытых помещениях и в общественном транспорте надо носить маски. Жителей призывают как можно чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, соблюдать гигиену при кашле и чихании.

Очень важно часто проветривать помещения, каждый день протирать поверхности как дома, так и на рабочем месте.

В случае появления симптомов ОРВИ надо оставаться дома и проконсультироваться со специалистами горячей линии (1808), или связаться с семейным врачом.

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В магазинах, аптеках, на рынках и в других местах массового скопления людей соблюдать дистанцию не меньше 2 м. После контакта с больным COVID-19 требуется изолироваться на 14 дней со дня последнего контакта.

В общественных местах рекомендуется избегать контакта с людьми, с которыми вы обычно не общаетесь. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Лучше всего встречаться с людьми на улице.

Если есть возможность, отказаться от проведения больших семейных праздников и других торжеств. Если отменить мероприятие не получается, надо ограничить количество участников торжества, гарантировать присутствие только здоровых людей. Участники таких встреч должны соблюдать правила гигиены и дистанцию в 2 м.

Рекомендуется отказаться от местных и заграничных поездок, без которых можно обойтись. При подготовке к поездке важно оценить ситуацию с COVID-19 в той стране, куда вы намереваетесь ехать и необходимость самоизоляции после возвращения в Литву.

Во время поездки следует избегать контакта с больными людьми, употреблять в пищу только безопасную еду и напитки.

Люди с хроническими заболеваниями и лица старше 65 лет должны помнить, что в случае заболевания коронавирусом им грозит большой риск. Людям из этой группы рекомендуют как можно меньше контактировать с другими людьми, избегать мест массового скопления людей, соблюдать правила гигиены, если нужны какие-то услуги, пытаться получить их дистанционно.

Дети старше 6 лет должны носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Маски не нужны во время занятия спортом в спосртклубах и в парках развлечений, когда предоставление услуги людям в масках невозможно.

Маски могут не надевать инвалиды, которые не могут носить маску в силу проблем со здоровьем или которым ношение масок может доставить немало проблем.

Маска должна полностью закрывать нос и рот. Одноразовые маски нельзя надевать повторно, их надо выбрасывать после использования.

За нарушение правил ношения масок физическим лицам грозит штраф в размере 500-1000 евро.

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