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Минздрав Литвы не получил ни одной заявки на возмещение ущерба из-за заражения коронавирусом (COVID-19) в больницах, сообщает Литовское радио.
Минздрав Литвы не получил ни одной заявки на возмещение ущерба из-за заражения COVID-19 в больницах
© Reuters / Scanpix

Председатель комиссии, отвечающей за выявление нанесенного пациентам ущерба, Ева Дрегвене сказала, что заявок в этом году пока не было – возможно, они появятся в ближайшие месяцы.

"Жалоб и заявлений, связанных именно с коронавирусом, комиссия еще не получала, таких, например, чтобы жаловались на то, что человек заразился в больнице и умер, поэтому требуют возмещения ущерба", – сказала Дрегвене.

"Таких жалоб комиссия точно не получала, в этом году все жалобы связаны с услугами, которые предоставлялись до нового года. Думаю, во второй половине года количество жалоб увеличится", – сказала она.

В Литве в больнице находятся 58 пациентов, больных коронавирусом, из них двое в реанимации. Всего, по данным на 3 июня в Литве коронавирус был диагностирован у 1684 человек. От этой болезни скончался 71 пациент.

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