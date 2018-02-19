Минздрав представил правительству проект поправок к закону о фармации, в котором предлагают разрешить торговлю лекарствами на АЗС и в других местах розничной торговли. Поправки должны рассмотреть в ближайшее время. Фармацевты уже сейчас выступают против такого порядка.

Цель таких поправок - снизить концентрацию на рынке розничной торговли, и побудить формирование альтернативных каналов продажи лекарств.

"Предлагают установить, что торговые компании, которые хотят продавать лекарства, должны получить специальную лицензию. Кроме того, эти компании смогут продавать только лекарства из специального списка (намереваются составить список таких лекарств - прим. редактора), – сказала вице-министр Минздрава Кристина Гаруолене. – Также хотят создать более благоприятные условия для жителей, чтобы они могли приобрести необходимые лекарства, выбирая наиболее подходящее для этого место".

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Лины Бушинскайте-Шрюбене, с учетом того, что лекарства - особый товар, неверное применение которого может нанести вред здоровью людей, важно не только создать удобные условия, но и обеспечить безопасность и рациональное использование приобретенных в местах розничной торговли лекарств.

Председатель правления Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала, что большая часть фармацевтов считает, что такое упрощение не на пользу людям.

"Ни один уважающий себя врач или аптекарь не согласится с этим бесцельным предложением. Мы понимаем страны, в которых аптеки находятся далеко, где время работы аптек сокращено или аптеки не работают в определенные дни (например, по воскресеньям), – сказала Неманюте-Гаге. – В Европе и во всем мире часто фиксируют лекарственные отравления, из-за этого люди лишаются жизни. это не конфеты".

Аптекари выступают против таких поправок и утверждают, что финансово это также не принесет людям пользы.

Гаруолене считает иначе: "Если это предложение одобрят, вероятно, что конкуренция увеличится. А если она увеличится, есть повод для снижения цен. Наша цель - обеспечить возможность выбора и снижения цен. Предлагаемый способ - одна из таких возможностей".

Минздрав информирует, что с учетом опыта стран ЕС, где такой порядок уже существует, будут установлены четкие и ясные правила, а также список лекарств, которые можно приобрести не только в аптеке, он будет коротким.

Гаруолене также упомянула, что будут поправки, регламентирующие возможность продажи рецептных препаратов по интернету, если были выданы электронные рецепты.

Все поправки в ближайшее время передадут в парламент. Хотят, чтобы они вступили в силу с ноября 2018 года.