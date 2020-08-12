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Минздрав Литвы отреагировал на жалобы пациентов. Люди сообщают, что после карантина не могут дозвониться в регистратуру поликлиник. Минздрав обязал медучреждения усовершенствовать порядок управления потоком звонков и внедрить технические средства, которые позволят жителям быстрее дозвониться в регистратуру. Если жителям все же не удастся дозвониться, должны обеспечить обратную связь – работники регистратуры должны перезвонить пациенту.
Минздрав Литвы: медучреждения обязаны гарантировать жителям возможность дозвониться в регистратуру
© Saulius Žiūra

10 августа министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал соответствующее распоряжение и обязал медучреждения информировать жителей о переменах в организации работы регистратуры.

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"Министерство получает немало жалоб в связи с тем, что пациенты не могут дозвониться и записаться на консультацию к врачам. Эту проблему уже неоднократно обсуждали с руководством поликлиник. Некоторые поликлиники сумели решит эту проблему сами, но мы видим, что некоторым нужны соответствующие постановления", – сказала вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.

Чтобы повысить уровень доступности услуг здравоохранения и ускорить возвращение работы поликлиник к обычному темпу работы, в прошлом месяце отказались от доминирования дистанционных консультаций.

Согласно приказу главы Минздрава о предоставлении услуг в сфере здравоохранения (Nr. V-1504), пациенты, у которых нет симптомов COVID-19 (коронавируса) должны получать такие же услуги, какие предоставлялись до карантина, а первая консультация, если пациент обращается в связи с серьезным ухудшением здоровья, должна быть контактной.

Минздрав отмечает, что и в будущем будет доступна услуга дистанционных консультаций. В случае, если состояние пациента несерьезное, консультации по взаимной договоренности врача и пациента, могут быть дистанционными.

Для того, чтобы обезопасить других пациентов, пациенты с симптомами COVID-19 должны приниматься отдельно, им назначают отдельное время и принимают их в других помещениях с отдельным входом или назначают другие средства защиты при их приеме.

Для обеспечения безопасности врачей и пациентов пациенты должны приходить в поликлинику в масках. Их можно снимать только во время процедур.

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