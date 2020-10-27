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С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране с 00.00 ч. 28 октября до 24.00 ч. 11 ноября местный карантин вводят еще в 8 муниципалитетах: Каунаса, Клайпеды, Вильнюса, Шилальского, Шилутского, Ширвинтского, Тельшяйского, Тракайского и Вильнюсского районов. Кроме того, с 28 октября в этих муниципалитетах появятся дополнительные ограничения.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Минздрава, такое решение было принято правительством 26 октября.

Все жители этих муниципалитетов старше 6 лет в общественных местах (и в закрытых и в открытых) должны носить маски (респираторы или другие защитные средства).

Это требование не распространяется на жителей, которые занимаются спортом; вовремя спортивных состязаний и тренировок с участием мастеров спорта и специалистов, не нужны на состязаниях маски и судьям; сидят в заведениях общепита за столиком или у бара; а также во время предоставления услуг, которые в маске предоставить нельзя; на исполнителей во время мероприятий; инвалидов, которые в силу состояния здоровья не могут находиться в масках. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки.

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За пределами населенных пунктов, когда в радиусе 20 м нет других людей (могут быть лишь члены семьи), маску разрешается снимать.

В культурно-развлекательных учреждениях, в спортивных учреждениях ограничивают поток посетителей – на 1 человека полагается не меньше 10 кв. м и дистанция между людьми в 2 м.

Напомним, что на минувшей неделе локальный карантин был объявлен на территории Электренского, Йонишкского районов, Юрбаркского района, Кельмеского района, Клайпедского района, Мариямпольского, Пасвальского районов, Плунгеского района, Скуодасского района, Шяуляйского района и Швенченского района.

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