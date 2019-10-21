С 2023 года Минздрав предлагает ввести лицензии для всех работников системы здравоохранения.

Подписать приказ о том, что прививки могут делать акушеры и медсестры, глава министерства Аурелиюс Верига намерен на следующей неделе.

Поправки к закону в связи с вакцинацией в аптеках и внедрении лицензий для всех работников системы здравоохранения еще должны одобрить правительство и парламент Литвы. Надеются, что такие поправки вступят в силу через год.

Верига сказал, что сейчас человек, который хочет сделать прививку, даже если он здоров, должен идти к своему лечащему врачу, после введения новшества уменьшится нагрузка семейных врачей.

"Мы хотим увеличить масштабы вакцинации. Кое в чем они не плохие, но масштабы сезонной вакцинации невелики, это касается и вакцинации от гриппа (...). Другая цель – уменьшить очереди к семейным врачам, поскольку люди, которые хотят сделать прививки должны регистрироваться к семейному врачу. В это время семейный врач не может принять другого пациента", – сказал Верига.

Минздрав также хочет ввести обязательные лицензии для всех представителей системы здравоохранения. Сейчас лицензии должны получать только врачи и медсестры, акушеры, одонтологи и гигиенисты. Новшество изменило бы порядок работы эрготерапевтов, кинезитерапевтов, массажистов, психологов, медицинских биологов, генетиков, технологов в сфере биомедицины, радиологии, диетологов, фельдшеров и фармацевтов широкой практики и др.