Минздрав Литвы хочет узаконить возможность вакцинации граждан в аптеках, кроме того, чтобы прививки могли делать акушеры и медсестры.
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С 2023 года Минздрав предлагает ввести лицензии для всех работников системы здравоохранения.

Подписать приказ о том, что прививки могут делать акушеры и медсестры, глава министерства Аурелиюс Верига намерен на следующей неделе.

Поправки к закону в связи с вакцинацией в аптеках и внедрении лицензий для всех работников системы здравоохранения еще должны одобрить правительство и парламент Литвы. Надеются, что такие поправки вступят в силу через год.

Верига сказал, что сейчас человек, который хочет сделать прививку, даже если он здоров, должен идти к своему лечащему врачу, после введения новшества уменьшится нагрузка семейных врачей.

"Мы хотим увеличить масштабы вакцинации. Кое в чем они не плохие, но масштабы сезонной вакцинации невелики, это касается и вакцинации от гриппа (...). Другая цель – уменьшить очереди к семейным врачам, поскольку люди, которые хотят сделать прививки должны регистрироваться к семейному врачу. В это время семейный врач не может принять другого пациента", – сказал Верига.

Минздрав также хочет ввести обязательные лицензии для всех представителей системы здравоохранения. Сейчас лицензии должны получать только врачи и медсестры, акушеры, одонтологи и гигиенисты. Новшество изменило бы порядок работы эрготерапевтов, кинезитерапевтов, массажистов, психологов, медицинских биологов, генетиков, технологов в сфере биомедицины, радиологии, диетологов, фельдшеров и фармацевтов широкой практики и др.

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